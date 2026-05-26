Валенчук: Фестиваль «Гринландия» — уникальное культурное явление, объединяющее талантливых людей со всей России

26 мая 2026, 14:27

Валенчук: Гринландия — уникальное культурное явление, объединяющее людей

Фото: пресс-служба фестиваля авторской песни «Гринландия»

Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» подвел итоги заочного песенно-поэтического конкурса «Отчизны верные сыны», проходившего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





В мероприятии приняли участие 3375 человек из 73 регионов России и стран ближнего зарубежья. Это крупнейший музыкально-поэтический конкурс в нашей стране. Его участники разделяют общие ценности: патриотизм, уважение к истории, культуре и традициям России.



Жюри, сопредседателями которого были Заслуженный артист РФ Сергей Трофимов и Заслуженный деятель искусств РФ Александр Шаганов, ежемесячно подводило итоги и определяло победителей. За семь месяцев конкурса 222 участника стали дипломантами, а 15 из них были удостоены звания лауреата.



Главными темами заочного этапа конкурса в этом году стали подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны, героизм современных защитников Родины в зоне СВО и единство народов России. Фестивали «Гринландия» и конкурс «Отчизны верные сыны» стали важными площадками для выражения этих идей, привлекая внимание к культурному наследию и патриотическим ценностям.



Дипломантами конкурса стали:





Дубовикова Варвара Денисовна (ГО Люберцы).

Лаврин Олег (г. Балашиха).

Новик Тамара Александровна (Орехово-Зуево).

Рыльщиков Илья Валерьевич (ГО Люберцы, Малаховка).

Дуэт «МарСон» (г. Люберцы).

Солянова Елизавета Сергеевна (Мытищинский район, г. Долгопрудный).

Казевич Даниил Игоревич (г. Электросталь).

Спицкий Марк (г. Люберцы).

«Фестиваль «Гринландия» — уникальное культурное явление, объединяющее талантливых людей со всей России. Наш святой долг знать свою историю, извлекать из нее уроки, сохранить связь времен и передать эстафету памяти подрастающему поколению. И один из самых простых способов достучаться до сердец — это стихи и песни», —– сказал председатель фестиваля, депутат Госдумы Олег Валенчук.