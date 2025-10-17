Валентина Матвиенко поздравила коллектив RT с 20-летием

17 октября 2025, 12:52

Валентина Матвиенко (фото: РИА Новости / РИА Новости)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила коллектив RT с двадцатилетием. Письмо с пожеланиями она направила главному редактору Маргарите Симоньян и сотрудникам телеканала.





Она отметила, что RT — один из самых заметных и востребованных мировых медиапроектов. Матвиенко добавила, что путь телеканала демонстрирует, как высокие стандарты качества помогают преодолевать любые препятствия.



Спикер Совфеда поблагодарила команду RT за верность журналистскому долгу и понимание миссии проекта. По её словам, работа телеканала в современном геополитическом контексте отражает мировое движение к справедливости и многополярности.

«На мой взгляд, вы в своей редакционной политике, как никто другой, точно отражаете общемировое необратимое движение к справедливости и многополярности. И то, что такой проект даёт миру именно Россия, считаю предметом гордости!» — подчеркнула политик.