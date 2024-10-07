«По-идиотски»: почему Лерчек отказалась от услуг Кати Гордон в суде и в чем ее упрекнула адвокат

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Катя Гордон объявила о прекращении сотрудничества с Валерией Чекалиной (Лерчек) после того, как последняя отказалась от её услуг в суде. Это произошло во время прямого эфира программы Леры Кудрявцевой. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Лерчек отказалась от услуг Кати Гордон
Накануне суд отправил Чекалину и её бывшего супруга Артёма под домашний арест до 26 ноября в связи с расследованием незаконного вывода средств за рубеж. Катя Гордон и её коллега Алла Салихова должны были представлять интересы блогерши в суде. Однако, по словам Кати, Валерия неожиданно отказалась от её услуг, объяснив это опасениями повышенного внимания со стороны СМИ.
«Лера говорит, что она не хочет видеть меня своим защитником, потому что боится публичности. Там все камеры, меня узнали все», — рассказала Гордон в прямом эфире с Лерой Кудрявцевой.
Фото: РИА Новости / Валерий Мельников
Гордон выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и заявила, что Чекалина поступила неправильно, не предупредив её заранее о замене адвоката. Правозащитница считает, что Чекалина должна была сообщить ей об не в зале суда, чтобы она не чувствовала себя неловко.
«Она должна была меня предупредить, чтобы я не выглядела по-идиотски. Не могу понять, в чем сложность человеку сказать: „Кать, я передумала“. Мне было очень неприятно. Это ее право, выбрать другого защитника, но об этом нужно предупреждать. Это не должно происходить в зале суда, когда рядом куча камер», — рассказала Гордон.
Кроме того, адвокат сообщила, что ранее оказывала бесплатную юридическую помощь многодетной матери и теперь планирует прекратить благотворительную деятельность в поддержку блогеров. Она предположила, что следователи могли оказывать давление на Чекалину, чтобы избежать огласки дела, но сама она считает, что общественный интерес в таких случаях вполне оправдан.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала свою подругу Екатерину Гордон. В ответ на это Гордон выразила благодарность Кудрявцевой. Однако адвокат заявила, что она всё ещё сомневается в виновности Чекалиной. Единственный вопрос, который остался у Гордон к Лерчек — почему она не сообщила о смене адвоката.
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Дайана Хусинова