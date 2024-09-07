Варфоломеев день 7 сентября: Как привлечь богатство и почему нельзя звенеть монетами

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7 сентября православные верующие отмечают перенесение мощей апостола Варфоломея в конце VI века.
Об особенностях праздника перенесения мощей апостола Варфоломея, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».
В народе седьмой день сентября имеет богатую историю. В православной традиции – это время сбора урожая, когда крестьяне благодарили Бога за дары природы. Праздник также символизирует окончание лета и начало осени, когда природа готовится к зимнему покою.
Автор фото: Istockphoto/ puflic_senior
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Варфоломеев день: историяАпостол Варфоломей пострадал за Христа в 71 году в Албане, где и находились его святые мощи. Позже ковчег перевезли в город Анастасиуполь, где от мощей происходили многочисленные чудеса. Когда город захватил персидский царь, христиане забрали мощи и бежали. Настигшие их жрецы бросили ковчег в море. Случилось чудо и мощи не потонули — ковчег с мощами апостола Варфоломея пристал к берегу у острова Липары в Италии.
В народе седьмой день сентября имеет богатую историю. В православной традиции – это время сбора урожая, когда крестьяне благодарили Бога за дары природы. Праздник также символизирует окончание лета и начало осени, когда природа готовится к зимнему покою.
Автор фото: Istockphoto/ puflic_senior
Приметы на Варфоломеев день
- Если листья на землю падают лицевой стороной – зима будет морозной и снежной.
- Если в этот день идет дождь, то осень будет дождливой.
- Увидеть луковицы на поле – к хорошему урожаю в следующем году.
- Если день будет солнечным, то зима ожидается мягкой и теплой.
Что можно делать 7 сентября
- 7 сентября считается днем благодарности. В этот день традиционно готовят блюда из грибов и овощей. Согласно обычаю, принято устраивать семейные трапезы, где собираются близкие и делятся историями о прошедшем лете.
- Нужно встать рано утром и произнести вслух свое желание, глядя на первые лучи солнца. Чтобы оно сбылось – никому о нем не рассказывайте.
- Этот день благоприятен для поездок и покупок, они должны сложиться удачно.
- Принято умываться водой, в которой всю ночь пролежало серебро – считается, что это привлечет богатство.
Автор фото: Istockphoto/ArisSu
Чего делать нельзя в Варфоломеев день
- Чтобы не начались проблемы с деньгами, не рекомендуется в этот день оставлять на столе пустую посуду;
- Нельзя ссориться и конфликтовать, так как это может привести к несчастьям в семье;
- Не рекомендуется начинать ремонт – он будет трудным и доставит проблемы;
- Нельзя звенеть монетами в карманах, чтобы не лишиться сбережений;
- Не стоит брать в лес маленьких детей – они могут потеряться.
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Лия Мурадьян