​Россиянам сообщили о большом числе поджогов ​и взрывов в Московском регионе за сутки

Фото: iStock/PamWalker68
В Москве и области за последние сутки зафиксировано более 10 случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в общественных местах. По данным правоохранительных органов, все инциденты связаны с действиями телефонных мошенников, которые давали указания своим жертвам.
Как сообщили в полиции ТАСС, среди задержанных много пожилых людей, ставших жертвами обмана. Они выполняли указания мошенников, не осознавая последствий своих действий.
Известно, что в нескольких из этих случаев указания наверняка давали из украинских кол-центров.
Звонящие назывались силовиками и убеждали граждан пожилого возраста, которые являются «легкой мишенью» для обмана, помочь им в «секретной операции по поимке преступников».
Сейчас по всем фактам ведётся расследование, после чего будут приняты меры в соответствии с законодательством.
Адвокат Сталина Гуревич отметила, что даже если преступление было совершено под влиянием аферистов, это не освобождает от уголовной ответственности. Подобные действия могут быть квалифицированы как тяжкие преступления, за которые предусмотрены серьёзные наказания.
Читайте также:
Виновник теракта в Магдебурге с десятками жертв раскрыл свой мотив
В Питере мигрант задушил возлюбленную, сунул труп в чемодан и оставил в подвале на долгие дни
На Ставрополье мужчина уснул со включённым обогревателем — и погиб
Известно, что в нескольких из этих случаев указания наверняка давали из украинских кол-центров.
Звонящие назывались силовиками и убеждали граждан пожилого возраста, которые являются «легкой мишенью» для обмана, помочь им в «секретной операции по поимке преступников».
Пенсионерка подорвала банкомат в Петербурге по наводке мошенников
Сейчас по всем фактам ведётся расследование, после чего будут приняты меры в соответствии с законодательством.
Адвокат Сталина Гуревич отметила, что даже если преступление было совершено под влиянием аферистов, это не освобождает от уголовной ответственности. Подобные действия могут быть квалифицированы как тяжкие преступления, за которые предусмотрены серьёзные наказания.
Читайте также:
Виновник теракта в Магдебурге с десятками жертв раскрыл свой мотив
В Питере мигрант задушил возлюбленную, сунул труп в чемодан и оставил в подвале на долгие дни
На Ставрополье мужчина уснул со включённым обогревателем — и погиб
Мария Моисеева