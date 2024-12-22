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​Россиянам сообщили о большом числе поджогов ​и взрывов в Московском регионе за сутки

ТАСС: в Москве и области за сутки устроили более 10 поджогов и взрывов
Фото: iStock/PamWalker68

Фото: iStock/PamWalker68

В Москве и области за последние сутки зафиксировано более 10 случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в общественных местах. По данным правоохранительных органов, все инциденты связаны с действиями телефонных мошенников, которые давали указания своим жертвам.
Как сообщили в полиции ТАСС, среди задержанных много пожилых людей, ставших жертвами обмана. Они выполняли указания мошенников, не осознавая последствий своих действий.

Известно, что в нескольких из этих случаев указания наверняка давали из украинских кол-центров.



Звонящие назывались силовиками и убеждали граждан пожилого возраста, которые являются «легкой мишенью» для обмана, помочь им в «секретной операции по поимке преступников».

Пенсионерка подорвала банкомат в Петербурге по наводке мошенников
Пенсионерка подорвала банкомат в Петербурге по наводке мошенников

Сейчас по всем фактам ведётся расследование, после чего будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Адвокат Сталина Гуревич отметила, что даже если преступление было совершено под влиянием аферистов, это не освобождает от уголовной ответственности. Подобные действия могут быть квалифицированы как тяжкие преступления, за которые предусмотрены серьёзные наказания.

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#пенсионеры
Москвичам сказали, на какую сумму вырастет социальная доплата к пенсии с 1 января
С 1 января соцдоплата для пенсионеров в Москве вырастет до 25 850 рублей
22 декабря 2024, 04:26

Фото: iStock/mizar_21984

С 1 января 2025 года социальная доплата для московских пенсионеров будет увеличена. По словам председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, сумма ежемесячной выплаты с учётом доплаты составит до 25 850 рублей.
Размер доплаты зависит от срока постоянного проживания в столице, уточнила Гусева РИА Новости.

Для пенсионеров, проживающих в Москве менее 10 лет, доплата осуществляется до уровня прожиточного минимума, который с 1 января 2025 года составит 17 897 рублей. Для тех, кто живёт в Москве более 10 лет, доплата устанавливается до городского социального стандарта, который будет увеличен до 25 850 рублей.

Индексация проводится за счёт средств городского бюджета.

Людмила Гусева также напомнила, что индексация федеральных пенсий регулируется Социальным фондом Российской Федерации.

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В Духовном управлении мусульман оправдали фетву о многоженстве
#выплаты
#доплаты
#счёт
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В Духовном управлении мусульман оправдали фетву о многоженстве
Гайнутдин: фетва о полигамии поможет вдовам и сиротам погибших на СВО мусульман
22 декабря 2024, 01:13

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Глава Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин прокомментировал фетву, посвящённую религиозному многоженству. Документ направлен на поддержку вдов и сирот мусульман, чьи родственники погибли во время специальной военной операции (СВО). Он также не нарушает светское законодательство РФ.
По словам Гайнутдина, многоженство — традиционный способ социальной защиты. Вдовы погибших бойцов часто становятся жёнами их братьев, чтобы дети оставались под опекой большой семьи. Свою позицию он объяснил в посте Telegram-канала «ДУМ РФ сегодня».

Муфтий напомнил, что обязанность отцов — обеспечивать всех детей, включая тех, кто рождается в полигамных браках. Он подчеркнул, что женщины не должны обращаться за государственной помощью, если мужчина способен взять на себя ответственность за их содержание.

«Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии», — добавил Гайнутдин.

Ранее имам Мемориальной мечети на Поклонной горе Шамиль Аляутдинов уточнял, что фетва также направлена на напоминание мужчинам о религиозной и социальной ответственности за своих супруг и детей, а также на защиту прав женщин в рамках религиозных браков.

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Почему на Новый год наряжают елку: когда и откуда появилась традиция

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#семьи
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#рф
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Почему на Новый год наряжают елку: когда и откуда появилась традиция
21 декабря 2024, 19:12

Фото: iStock/ Jelena Danilovic

Что за Новый год без его символа - наряженной елки? Она создает атмосферу волшебства и уюта, наполняя дом радостью и ожиданием чуда. Ёлка стала символом праздника во многих странах, объединяя людей разных культур и традиций в общих радостных моментах, но так было не всегда.
Откуда появилась традиция наряжать праздничное дерево и почему наряжают именно ёлку читайте в материале «Радио 1».


Откуда взялась традиция наряжать елку на Новый год


Фото: iStock/ Beli_photos

Традиция наряжать ёлку на Новый год имеет глубокие корни и восходит к древним языческим обычаям. В дохристианские времена многие народы использовали вечнозелёные растения, такие как ёлки и сосны, чтобы символизировать жизнь и возрождение в зимний период, когда природа казалась мёртвой.

Украшать вечнозеленое дерево одними из первых начали кельтские племена. В самую длинную ночь зимы люди отправлялись в лес и украшали вечнозеленое дерево дарами, включая самые вкусные угощения. Таким образом, они стремились задобрить высшие силы. Позже этот ритуал стал популярным во многих уголках Европы.


Почему на Новый год наряжают именно ёлку


Фото: iStock/ Alba Chen

С распространением христианства ёлка стала ассоциироваться с Рождеством. Существует легенда, что святой Бонифаций, проповедник в Германии, использовал ёлку, чтобы объяснить учение о Святой Троице.

Святой апостол Бонифаций срубил дуб, который был посвящен богу грома Тору, чтобы продемонстрировать язычникам бессилие их богов. При падении дерева оно повалило еще несколько деревьев, но ель осталась невредимой. Святой Бонифаций провозгласил ель священным деревом — Christbaum, или деревом Христа.

Сначала в Германии ёлки устанавливались в праздник Рождества без украшений. Начало традиции украшения рождественской елки восходит к 1513 году, когда Мартин Лютер, согласно преданию, в Рождественский Сочельник украсил верхушку елки звездой в честь Вифлеемской звезды.

По лютеранской традиции люди начали ставить ёлки в своих домах и украшать их яблоками, орехами и свечами. Эта традиция постепенно распространилась по всей Европе. В XVIII-XIX веках ёлка стала популярной в Англии и других странах.

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Как появилась елка в России


Фото: iStock/ yulenochekk

Елка как новогодний атрибут появилась в России в XVIII веке, когда Петр I, вдохновленный европейскими традициями, ввел празднование Нового года 1 января. В 1669 году после своего путешествия по Германии российский император издал указ о праздновании Нового года по новому стилю и повелел украшать дома хвойными деревьями.

Сначала елки использовались в основном для украшения дворцов и богатых домов, но постепенно эта традиция распространилась и на более широкие слои населения. В начале XIX века елка стала популярной в России, особенно среди дворянства. Украшали ее различными игрушками, свечами и сладостями.

К концу XIX века благодаря супруге Николая I Александре Федоровне, традиция наряжать елку стала массовой и очень популярной. Наряженная красавица прочно вошла в русскую культуру как символ Нового года и Рождества.


Почему запрещали елки на Новый год


Фото: iStock/ Oleg Elkov

Запрет на празднование Нового года и использование новогодних елок в России был введен после Октябрьской революции 1917 года. Новая советская власть стремилась избавиться от религиозных и царских традиций, ассоциировавшихся с предыдущим режимом. Елка, как символ Рождества и новогодних праздников, была связана с христианскими традициями, которые не поддерживались атеистической идеологией большевиков.

В 1920-х годах празднование Нового года было практически запрещено, а вместо него предлагались новые праздники, такие как «День труда» или «День Октябрьской революции». Однако к концу 1930-х годов, в условиях необходимости укрепления национального духа и создания позитивного имиджа Советского Союза, традиция наряжать елку была возрождена.

8 декабря 1935 года в газете «Правда» была опубликована статья с призывом «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». Инициативу поддержал Сталин, и елка, ранее находившаяся под запретом, вновь стала символом праздника. В стране начали организовывать новогодние торжества, а в магазинах появились украшения для елок. Таким образом, рождественская елка трансформировалась в новогоднюю, и вместо Вифлеемской звезды на её макушку в СССР стали устанавливать пятиконечную звезду.

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В России открыли третью комнату для матери и ребенка в вузе
21 декабря 2024, 18:17

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В России открыли третью в стране комнату для матери и ребенка в высшем учебном заведении. Она появилась в Казанском государственном энергетическом университете, став первой в Татарстане среди вузов.
«Сегодня мы увидели довольно хороший пример для всех вузов республики – комнату матери и ребенка. Думаю, что и мы как Министерство по делам молодежи Татарстана сможем транслировать этот опыт и в другие регионы России. Это лишь третья такая комната в вузах страны, и она появилась в Казани», — приводит «Татар-информ» слова министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова, который посетил комнату.
Отмечается, что комната матери и ребенка состоит из санузла и двух залов со специальными столиками, игрушками и креслом для укачивания малыша.

Вместе с тем 15 студентов на добровольной основе прошли обучение, чтобы помогать мамам ухаживать за детьми.

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#страны
#обучение
#регионы
#татарстан
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Адвокат раскрыл, на что чаще всего тратят материнский капитал
Адвокат Адлер: материнский капитал чаще всего тратится на погашение ипотеки
21 декабря 2024, 18:07

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Материнский капитал в России чаще все тратится на погашение ипотеки. Об этом сообщила адвокат Алена Адлер. По ее словам, наиболее существенную часть стоимости квартиры с его помощью удается оплатить только в регионах.
«В Москве материнский капитал составляет около 700 тысяч рублей при условии трех детей, что может быть незначительно в разрезе стоимости квартиры. В регионе можно купить квартиру за 3 миллиона. <…> Поэтому, чаще всего средства идут на ипотеку, но также распространено использование материнского капитала на оплату образования детей», — поделилась юрист в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о продлении материнского капитала до 2030 года.

Вместе с этим в парламенте высказались о другой мере поддержки семей — устранении ограничений в пенсионных правах многодетных родителей. Депутат Светлана Бессараб в беседе с RT объяснила, что матери могут получить максимум 6 лет стажа при уходе за детьми, а многодетные порой проводят в отпуске по уходу за ребенком куда большее время.
«И вот получается, что нам нужно заработать 15 лет, но мама может заработать только 6 лет стажа при уходе за детьми. Вот как раз сегодня президент говорит о том, что «давайте уберем это ограничение». Посмотрим, что предложит правительство», — подчеркнула парламентарий.
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Перспективными профессиями 2025 года назвали айтишников, инженеров и врачей
21 декабря 2024, 17:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Самыми перспективными профессиями 2025 года россияне назвали айтишников, инженеров, врачей и рабочих. Такие результаты опроса приводят сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор». IT-специалистов, как отмечается, респонденты упоминали чаще всего — 56% ответов.
«За ней следует профессия инженера (48%), что указывает на сохраняющийся спрос на квалифицированный труд в этом секторе. Довольно высокий спрос ожидается также на рабочих (27%), врачей (28%) и строителей (21%)», — подчеркивается в исследовании, с которым ознакомились в RT.
В то же время россияне рассчитывают на повышение зарплат в 2025 году. К примеру, в Кемерово такую надежду выразили 54% опрошенных. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на сервис SuperJob, чем моложе люди, тем чаще они ждут пересмотра зарплат: среди респондентов до 35 лет надеются на рост доходов 56%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 48%.
«Чаще всего же повышения ожидают горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей (64%)», — отмечает издание.
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Подстанцию «Дарьино» реконструировали в Одинцовском округе Подмосковья
21 декабря 2024, 17:05

Фото: Екатерина Агеева

Подстанцию «Дарьино» в Одинцовском округе Подмосковья масштабно реконструировали и открыли, проинформировали в правительстве Московской области.
«Понимаем, какая большая нагрузка на сети в Московском регионе. Каждый год мы превышаем максимумы, и зимой, и летом видим очень высокое потребление, потому что регион растет, появляются новые жилые дома, предприятия. И вот мы открываем один из многих питающих центров, которые в трехлетней перспективе будут реализованы в Подмосковье...», — сказал губернатор Андрей Воробьев.
Он подчеркнул важность стабильного энергоснабжения, а также инвестиций для его модернизации. Воробьев также проинформировал, что в настоящее время властями совместно с «Россетями» реализуется соответствующая программа. В частности, работы ведутся в Балашихе, Раменском, Чехове и других городских округах.

Трансформаторная мощность «Дарьино» в результате выросла более чем в три раза.

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В Москве обещают теплые выходные
Синоптик Вильфанд: в выходные в Москве ожидается до +3 и небольшие осадки
21 декабря 2024, 16:59

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В эти выходные, 21 и 22 декабря, в Москве ожидается плюсовая температура и небольшие осадки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его информации, в субботу будет от +1 до +3, в воскресенье — от -6 до -1.
«Снежинки, которые будут формироваться на высоте 3–4 километров над землей, попадая в теплый слой, превратятся в капельки дождя. А в приземном слое воздуха они покроются ледяной корочкой. Падая на землю, капли будут моментально сковывать ее льдом. Утром надо будет передвигаться очень осторожно», — приводит «Вечерняя Москва» слова синоптика.
В то же время начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что уже на следующей неделе высота снежного покрова в столице снизится до 12 сантиметров. В беседе с АГН «Москва» метеоролог пояснил, что в регион приходит потепление, однако полностью снег растаять не успеет.
«Сейчас на станции ВДНХ – 17 см снега. Сегодня и завтра он будет таять, на 3-4 см за эти дни растает. Высота снега будет в пределах 12-15 см на следующей неделе», — пояснил он.
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Самая длинная ночь и самый короткий день в году: что нельзя делать 21 декабря, в День зимнего солнцестояния
21 декабря 2024, 13:14

Фото: istockphoto/LeManna

В течение года продолжительность светового дня постоянно изменяется. В субботу, 21 декабря 2024 года, мы станем свидетелями самого короткого дня в году, когда Солнце будет находиться на своем минимальном уровне. С астрономической точки зрения этот день знаменует начало зимы в Северном полушарии. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Зимнее солнцестояние 2024


Зимнее солнцестояние — это астрономическое событие, которое происходит ежегодно 21-22 декабря. В 2024 году оно состоится в субботу, 21 числа. В этот день в Северном полушарии Солнце будет находиться на самом низком уровне относительно горизонта, что приведет к тому, что световой день станет самым коротким, а ночь — самой длинной. Также стоит отметить, что именно в день зимнего солнцестояния начинается астрономическая зима, которая продлится до 20 марта 2025 года, когда произойдет весеннее равноденствие. В Южном полушарии же 21 декабря наступает лето.


Зимнее солнцестояние: ритуалы


Дни солнцестояний на протяжении тысячелетий имели огромное значение для всех народов Земли. Люди осознавали влияние астрономических событий на свою жизнь. Например, наши предки ориентировались на Солнце при посадке и сборе урожая, а также приносили молитвы богам.

Для многих древних культур было важно отмечать течение времени, что выражалось в проведении праздников и строительстве различных сооружений. Одним из таких примеров является знаменитый Стоунхендж в Великобритании. Основная версия его назначения заключается в том, что он был связан с движением Солнца и служил своего рода календарем, где камни соответствовали определенным дням. Расположение камней этого древнего памятника считается соответствующим двум ключевым событиям солнечного цикла — зимнему и летнему солнцестояниям.

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Славяне начали отмечать праздник зимнего солнцестояния еще в языческие времена, дав ему имя в честь бога зимнего Солнца Коляды. В современности коляда ассоциируется с рождественским сочельником. Коляда олицетворял возвращение Солнца и был рожден именно в день зимнего солнцестояния, что делало его символом начала нового годового цикла.

В честь этого праздника славяне проводили множество мероприятий. Устанавливали колесо с восемью спицами, каждую из которых раскрашивали, а в центре зажигали свечу или факел. Люди наряжались, танцевали и гадали. Хороводы и песни были неотъемлемой частью торжества. Важным моментом считалось собраться всей семьей за одним столом, навещать друг друга и петь соседям колядки. В ответ на это принято было получать угощения в подарок. Молодежь также изготавливала маски, чтобы скрыть свои лица.

Ключевым элементом праздника был большой ритуальный костер, символизировавший Солнце. Вокруг него водили хороводы и пели песни, а также прыгали через огонь. Не обходилось и без специальной выпечки: хозяйки готовили пироги в форме Солнца, а также обрядовое печенье в виде коров-рогаликов, кренделей и баранок, которые символизировали жертвенного ягненка.


Фото: iStock/LexisJan

Зимнее солнцестояние: запреты


С древних времен вокруг значимых праздников сложились определенные запреты. Вот некоторые из них, связанных с днем зимнего солнцестояния:
  • Нельзя грустить, иначе весь следующий год будет полон печали;
  • Запрещено ссориться;
  • Не рекомендуется заниматься уборкой или тяжелым трудом, так как это может отразиться на будущем году. Все дела по уборке следовало завершить накануне;
  • Не следует обижать других, так как это может обернуться против вас;
  • Девушкам не разрешалось распускать волосы, чтобы не утратить женское счастье;
  • Не рекомендуется оставаться в одиночестве, иначе год пройдет в изоляции.

Предшествующие дни празднования Коляды, или зимнего солнцестояния, были временем подготовки и завершения всех дел: погашения долгов и разрешения конфликтов. Все действия, запрещенные в сам день солнцестояния, должны были быть завершены заранее, пока небесное светило находится в своем «старом» состоянии. Перед Колядой важно было тщательно убрать в доме и посетить баню. Чтобы следующий год был более удачным, стоит записать все плохое, что произошло за год, и сжечь этот листок.


Приметы 21 декабря


Как и многие важные праздники, Коляда сопровождалась наблюдениями за погодой:
  • Иней предвещал хороший урожай в наступающем году;
  • Ясная и звездная ночь сулила богатый урожай;
  • Теплая погода предсказывала удачу в скотоводстве;
  • Спокойствие скота в этот день обещало благополучный год;
  • Если ветер дует с разных сторон, это предвещает полные закрома.

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