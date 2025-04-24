Василий Парильщик 25 апреля: как избежать неприятностей и не разгневать домового, народные приметы

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Праздник, отмечаемый 25 апреля, установлен в честь святого исповедника Василия Парийского, который пострадал во времена иконоборчества в Византии. Святой почитается как защитник православной веры. В народе этот день получил название «Василий Парильщик», так как именно в это время весной солнце начинает активно греть землю, и она оттаивает. О том, как проходил этот праздник и какие с ним связаны традиции и приметы, расскажет «Радио 1».
Василий Парильщик: история праздникаПреподобный Василий жил в VIII веке в городе Парий, расположенном на южном берегу Мраморного моря (современная деревня Кемер в Турции). Жители высоко ценили его как истинного пастыря и избрали епископом. Во время правления византийского императора Константина V, когда происходило иконоборчество, Василий отказался подписать решение Иерийского собора 754 года о разрушении икон. За свою стойкость он пережил множество страданий, но остался верен православию.
Позже Церковь канонизировала его, и с принятием христианства Василия стали почитать и на Руси. В народе его прозвали Василием Парильщиком из-за того, что в конце апреля солнце уже хорошо прогревало землю, позволяя крестьянам начинать посевные работы и надеяться на богатый урожай.
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Традиции и обычаиС праздником Василия Парильщика связано множество пословиц и поговорок: «Антип Водогон воду льет, а Василий землю парит», «На Василия и земля запарится, как старуха в бане», «Весна на Василия землю парит да земле пару поддает» — так говорили наши предки.
Праздничный день считался особенно удачным для банных процедур. В деревнях с утра начинали топить бани, готовить веники и чистую одежду. Считалось, что в этот день полезно попариться пожилым людям и больным — это должно было помочь избавиться от недугов.
Также большое внимание уделялось домашним животным и птицам: коровам, курам, свиньям. Их тщательно кормили, мыли и вычесывали, что обещало хороший приплод и достаток в доме на весь год. В то же время диких животных старались избегать. В лес без необходимости не ходили, особенно опасаясь медведей, которые, как считалось, в этот день выходят из берлог. Оголодавшие за зиму хищники могли представлять опасность для людей.
Народные приметыСуществовали и погодные приметы, связанные с праздником. Ясное и морозное утро предвещало сухое и неурожайное лето. Если береза выделяет много сока, это обещало дождливый сезон, а когда солнце сильно припекает — большой урожай хлебов.
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Что нельзя делать 25 апреляПо церковным канонам в день почитания святого нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Запрещается ругаться, сквернословить и допускать плохие мысли и поступки.
Также не рекомендуется заниматься уборкой в доме. Это может разбудить домового, который, в ответ на ваши действия, может запутать волосы, спрятать вещи или даже разбить посуду. Рыболовам и охотникам в этот день лучше остаться дома, так как они вряд ли смогут поймать много рыбы или добыть дичь, но вот неприятностей им не избежать. Утром обязательно нужно умыться и сменить старую одежду на новую, иначе прошлые проблемы могут вернуться.
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Анастасия Хохлова