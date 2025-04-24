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Василий Парильщик 25 апреля: как избежать неприятностей и не разгневать домового, народные приметы

Фото: iStock/vubaz

Фото: iStock/vubaz

Праздник, отмечаемый 25 апреля, установлен в честь святого исповедника Василия Парийского, который пострадал во времена иконоборчества в Византии. Святой почитается как защитник православной веры. В народе этот день получил название «Василий Парильщик», так как именно в это время весной солнце начинает активно греть землю, и она оттаивает. О том, как проходил этот праздник и какие с ним связаны традиции и приметы, расскажет «Радио 1».

Василий Парильщик: история праздника

Преподобный Василий жил в VIII веке в городе Парий, расположенном на южном берегу Мраморного моря (современная деревня Кемер в Турции). Жители высоко ценили его как истинного пастыря и избрали епископом. Во время правления византийского императора Константина V, когда происходило иконоборчество, Василий отказался подписать решение Иерийского собора 754 года о разрушении икон. За свою стойкость он пережил множество страданий, но остался верен православию.

Позже Церковь канонизировала его, и с принятием христианства Василия стали почитать и на Руси. В народе его прозвали Василием Парильщиком из-за того, что в конце апреля солнце уже хорошо прогревало землю, позволяя крестьянам начинать посевные работы и надеяться на богатый урожай.

Фото: iStock/Willard

Традиции и обычаи

С праздником Василия Парильщика связано множество пословиц и поговорок: «Антип Водогон воду льет, а Василий землю парит», «На Василия и земля запарится, как старуха в бане», «Весна на Василия землю парит да земле пару поддает» — так говорили наши предки.

Праздничный день считался особенно удачным для банных процедур. В деревнях с утра начинали топить бани, готовить веники и чистую одежду. Считалось, что в этот день полезно попариться пожилым людям и больным — это должно было помочь избавиться от недугов.

Также большое внимание уделялось домашним животным и птицам: коровам, курам, свиньям. Их тщательно кормили, мыли и вычесывали, что обещало хороший приплод и достаток в доме на весь год. В то же время диких животных старались избегать. В лес без необходимости не ходили, особенно опасаясь медведей, которые, как считалось, в этот день выходят из берлог. Оголодавшие за зиму хищники могли представлять опасность для людей.

Народные приметы

Существовали и погодные приметы, связанные с праздником. Ясное и морозное утро предвещало сухое и неурожайное лето. Если береза выделяет много сока, это обещало дождливый сезон, а когда солнце сильно припекает — большой урожай хлебов.

Фото: iStock/mbolina

Что нельзя делать 25 апреля

По церковным канонам в день почитания святого нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Запрещается ругаться, сквернословить и допускать плохие мысли и поступки.

Также не рекомендуется заниматься уборкой в доме. Это может разбудить домового, который, в ответ на ваши действия, может запутать волосы, спрятать вещи или даже разбить посуду. Рыболовам и охотникам в этот день лучше остаться дома, так как они вряд ли смогут поймать много рыбы или добыть дичь, но вот неприятностей им не избежать. Утром обязательно нужно умыться и сменить старую одежду на новую, иначе прошлые проблемы могут вернуться.

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Москвичей предупредили о заморозках на выходных
Синоптик Ильин: в Москву придёт холодный арктический воздух
24 апреля 2025, 11:58

Фото: iStock/Ganna STRYZHEKIN

На выходных в столичном регионе ожидается снег и заморозки. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Надвигается холодный арктический воздух. Сегодня и завтра в Москве ещё, можно сказать, тёплые дни. Температура составит 13... 17 °С. Местами ожидаются кратковременные дожди и может быть гроза», — рассказал Ильин в беседе с RT.

При этом он отметил, что в выходные в столичном регионе температура опустится до 2... 7 °С в дневное время, а в ночные часы ожидаются заморозки до -3...0 °С. Также местами пройдёт снег.

Тем временем на юге Кузбасса снег уже выпал, пишет «Сiбдепо». Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео снега и метели в районе Осинников. Уже в четверг там ожидается потепление до 12°, и выпавший снег растает.

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Юрист прокомментировала инициативу о согласовании с соседями сдачи квартиры в аренду
Юрист Добровольская: согласование с соседями сдачу квартиры в аренду не законно
24 апреля 2025, 11:22

Фото: iStock/Farknot_Architect

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты Парламента законопроект, в котором предлагается обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду. Это касается случаев, когда они не заключат с арендаторами договор найма и не регистрируют его в установленном порядке.
Председатель Московской областной коллегии адвокатов Юрлова, кандидат юридических наук, почетный адвокат России Светлана Добровольская в беседе с «Радио 1» поделилась своим мнением, сказав, что законопроект несколько не соответствует ныне действующему российскому законодательству.

«У нас в гражданском кодексе и в Конституции Российской Федерации заключено исключительное право собственности людей на то имущество, которое им принадлежит. Это значит, что лицо имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим ему на праве собственности в полном объеме без каких-либо ограничений. Эта инициатива депутатов нечто новое, то, что не очень хорошо соотносится с уже действующим законодательством», — прокомментировала юрист.

По ее словам, подобная практика приведет только к скандалам между жильцами.

«На практике доказать, что тот или иной гражданин без договора сдает свою квартиру довольно-таки сложно. Можно, конечно, сообщить в налоговую службу, сообщить участковому, сделать из этого целую историю. Но кому это будет нужно? Участковому тоже вряд ли захочется по каждому вызову бегать. Здесь непонятен механизм и правовое обоснование», — объяснила эксперт.

Добровольская предположила, что подобный законопроект будет неоднозначно оценен самими законодателями, потому что придется менять действующие правила.

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#право
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Петербург и Москву начали украшать ко Дню Победы
Петербург начали украшать ко Дню Победы
24 апреля 2025, 11:09

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной в Петербурге подготовили адресную программу праздничного оформления города, сообщил председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол в рамках Координационного совета по делам ветеранов.
В текущем году в Петербурге к празднику оформят 450 адресов, в том числе мосты — Большеохтинский, Кантемировский, Семеновский, Александра Невского, пишет «Петербургский дневник».

Директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков рассказал, что у Московских Ворот установят композицию «Родина-мать», а у Гостиного Двора поставят тумбы с детскими рисунками ко Дню Победы.

«На фасадных экранах планируется запуск трансляции парада ко Дню Победы, который будет проходить 9 мая на Дворовой площади», — рассказал Чистяков.

Он отметил, что специалисты уже приступили к украшению города.

Тем временем Москву также начали украшать к празднованию 80-летия Победы. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).

«В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне городские службы приступили к масштабному украшению столицы. В процессе установки более 4,5 тыс. объемно-декоративных конструкций, символизирующих День Победы», — говорится в сообщении.

Праздничное оформление будет установлено до 30 апреля и затронет улицы, парки, площади и транспортные магистрали.

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#9 мая
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В России могут ввести программу восстановления женщин после родов по ОМС
Волынец ввести программу послеродового восстановления женщин по ОМС
24 апреля 2025, 10:08

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась к председателю Комитета Госдумы по охране здоровья Сергею Леонову с инициативой о дополнении системы ОМС программой послеродового восстановления женщин.
«Послеродовое восстановление — важный этап в жизни каждой женщины, оказывающий значительное влияние на её здоровье и благополучие ребёнка. Современная медицинская практика подтверждает необходимость комплексного подхода к восстановительному периоду после родов», — приводит Life.ru слова Волынец.

Программа должна включать наблюдение у необходимых специалистов, витаминотерапию и лечебное питание, психологическое сопровождение, физиотерапию и массажи.

Волынец уверена, что подобная мера в рамках ОМС повысит уровень оказания медицинских услуг для женщин после родов, так как нынешняя система является недостаточной для нормального послеродового восстановления.

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#омс
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#женщины
#сертификат
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В России захотели ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора
Депутаты Госдумы хотят ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора
24 апреля 2025, 06:56

Фото: iStock/LENblR

Депутаты Госдумы разработали законопроект, вводящий штрафы за сдачу жилья в аренду без официального договора найма, аренды или безвозмездного пользования, сообщает РИА Новости.
Наказание для физлиц составит от 5 до 10 тысяч рублей. Должностные лица заплатят до 20 тысяч, а юридические — до 50 тысяч рублей.

«Главная суть изменений — не заставить собственников квартир, которые они хотят сдать в аренду, бегать по соседям и собирать подписи, а подтолкнуть их заключать договоры аренды в установленном законом порядке. Особенно это касается сдачи жилья в аренду на короткий срок», — передает РИА Новости.
По словам первого зампреда комитета по ЖКХ Владимира Кошелева, цель инициативы — обеспечить контроль за тем, кто именно проживает в квартирах без регистрации или прописки. Законопроект поможет властям отслеживать такие случаи и повысить прозрачность рынка аренды жилья.

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