«Просто негде взять»: Вассерман назвал последствия семейного обучения
Вассерман: на семейном обучении дети не общаются со сверстниками
Рост числа детей, переходящих на семейное обучение, связывают не только с трудностями в школьном коллективе, но и с тем, что у родителей становится больше ресурсов и возможностей организовать учебу дома.
Об этом в разговоре с «Татар-информом» заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он отметил, что освоить школьные предметы при достаточных усилиях реально и вне школы. Основной риск он видит в другом — в нехватке социального опыта.
«Навыки этого общения при любых формах заочного и дистанционного обучения просто негде взять», — сказал парламентарий.
По данным Минпросвещения, число школьников на семейной форме обучения к началу 2025/26 учебного года увеличилось на 14,3 тыс. человек (на 16,8%) и достигло 99,4 тыс. учащихся.