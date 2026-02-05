«Просто негде взять»: Вассерман назвал последствия семейного обучения

05 февраля 2026, 18:31

Вассерман: на семейном обучении дети не общаются со сверстниками

Фото: istockphoto/Motortion

Рост числа детей, переходящих на семейное обучение, связывают не только с трудностями в школьном коллективе, но и с тем, что у родителей становится больше ресурсов и возможностей организовать учебу дома.





Об этом в разговоре с «Татар-информом» заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он отметил, что освоить школьные предметы при достаточных усилиях реально и вне школы. Основной риск он видит в другом — в нехватке социального опыта.





«Навыки этого общения при любых формах заочного и дистанционного обучения просто негде взять», — сказал парламентарий.