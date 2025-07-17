Актер Олешко отметил талант и жизнелюбие режиссера Юрия Кары
Актер Олешко: Юрий Кара был талантливым и жизнелюбивым человеком
Режиссер Юрий Кара был талантливым и жизнелюбивым человеком. Об этом рассказал актер театра и кино Александр Олешко.
17 июля стало известно о смерти заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Юрия Кары. У 70-летнего кинорежиссёра случился сердечный приступ.
«Его фильм "Завтра была война" — абсолютный кинематографический шедевр, который фактически вписал золотыми буквами фамилию, биографию и творческое высказывание Юрия Кары в историю жизни нашей страны и в историю кинематографа», — сказал Олешко «Известиям».
Он добавил, что был счастлив работать с Карой, который жил своим творчеством.
В свою очередь советский и российский актёр, народный артист России Виктор Раков в беседе с RT заявил, что смерть Кары стала большой потерей для отечественного кино.
«Очень жаль. Уходят большие мастера: Митта, Юра Мороз, теперь вот Кара. Это большая, огромная потеря для отечественного кино. Молодёжь какая-то приходит на смену. Но в 70 лет — это же не возраст, чтобы уходить», — с сожалением отметил Раков.
Он назвал Кару добрейшим человеком с отличным чувством юмора и профессионалом своего дела.