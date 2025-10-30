В российских школах могут появиться уроки по искусственному интеллекту
В российских школах могут появиться уроки по искусственному интеллекту. Об этом рассказал «Абзацу» гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.
По совам эксперта, навыки работы с нейросетями, вероятно, войдут в школьную программу.
Он подчеркнул, что использование ИИ на уровне государства, компаний и отдельных людей определяет конкурентоспособность, поэтому развивается столь активно. Древаль отметил, что преподавать такие навыки лучше с ранних лет, чтобы страна могла успешно конкурировать на мировых рынках.
Читайте также: