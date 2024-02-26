Важно не переедать: гороскоп с 26 февраля по 3 марта

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На текущей неделе благоприятно быть любознательными и искренне заинтересованными дарить друг другу подарки и не переедать. Такие рекомендации дала астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1».
В деловой сфере помогут дружеские связи и личные симпатии. Благоприятно быть любопытными, любознательными и искренне заинтересованными.
В любви можно наметить совместные цели и план их реализации. Хорошее время для того, чтобы преподносить подарки друг другу.
В вопросах здоровья важно не переедать. Необходимо следить за своими мыслями и постараться свое мышление сделать более позитивным.
Овну захочется быть более независимым и свободным. Ему благоприятно приступить к реализации новых идей.
Тельцу надо выразить себя в творчестве. Ему хорошо на этой неделе быть щедрым, но не расточительным.
Близнецам нужно доброжелательно и с пониманием относиться к окружающим. Особенно близкие люди нуждаются в заботе.
У Рака будет большой духовный подъём. Ему важно быть собранным и проявить силу воли.
Льву следует направить свой интеллектуальный интерес на то, что он давно откладывал, но очень хотел изучить. На этой неделе важно уделить время саморазвитию. И надо гордиться собой.
Деве лучше не принимать важные решения, ей нужно отдохнуть и взять паузу.
Весы станут популярнее и будут притягивать к себе внимание. У них расширится круг знакомств.
Скорпиона ждёт похвала и поддержка. Он сможет сосредоточиться на том, что считает наиболее важным для себя в данный момент и добьётся успеха.
Стрелец должен стать осторожнее с тратами. Все крупные покупки и инвестиции лучше отложить.
Козерогу нужно проявить дальновидность и дисциплину. Аккуратность и точность мышления помогут разрешить любую задачу.
Водолею желательно во всем создавать баланс, стремиться к гармонии и равновесию.
Рыбам надо найти внутренний источник силы и быть оптимистичными. Им необходим позитивный настрой.
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В любви можно наметить совместные цели и план их реализации. Хорошее время для того, чтобы преподносить подарки друг другу.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну захочется быть более независимым и свободным. Ему благоприятно приступить к реализации новых идей.
Тельцу надо выразить себя в творчестве. Ему хорошо на этой неделе быть щедрым, но не расточительным.
Близнецам нужно доброжелательно и с пониманием относиться к окружающим. Особенно близкие люди нуждаются в заботе.
У Рака будет большой духовный подъём. Ему важно быть собранным и проявить силу воли.
Льву следует направить свой интеллектуальный интерес на то, что он давно откладывал, но очень хотел изучить. На этой неделе важно уделить время саморазвитию. И надо гордиться собой.
Деве лучше не принимать важные решения, ей нужно отдохнуть и взять паузу.
Весы станут популярнее и будут притягивать к себе внимание. У них расширится круг знакомств.
Скорпиона ждёт похвала и поддержка. Он сможет сосредоточиться на том, что считает наиболее важным для себя в данный момент и добьётся успеха.
Стрелец должен стать осторожнее с тратами. Все крупные покупки и инвестиции лучше отложить.
Козерогу нужно проявить дальновидность и дисциплину. Аккуратность и точность мышления помогут разрешить любую задачу.
Водолею желательно во всем создавать баланс, стремиться к гармонии и равновесию.
Рыбам надо найти внутренний источник силы и быть оптимистичными. Им необходим позитивный настрой.
Читайте также:
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Элина Позднякова