«Вброс»: Полежаева – о рекомендациях мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу

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Рекомендация таджикским мигрантам не выходить на улицы в российских городах являются сфабрикованными, заявила Директор подведомственного Федеральному агентству по делам национальностей Дома народов России Анна Полежаева, сообщает информационное агентство ТАСС.
«Подобные информационные вбросы имели место и были направлены на формирование атмосферы недоверия к российским органам власти. При этом конструктивная позиция, озвученная лидерами национально-культурных объединений, развенчала недостоверные информационные вбросы», – сказала Полежаева.
Она напомнила, что узбекские и казахские национально-культурные автономии в России официально осудили теракт в «Крокус Сити Холле».
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.
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Александр Климов