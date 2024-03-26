Суд Петербурга арестовал подозреваемых за попытку совершить теракт

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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подростка и мужчину за попытку совершить теракт около железнодорожной станции «Удельная». Преступники подожгли батарейный шкаф, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Телеграм-канале.
Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.205 УК РФ (попытка террористического акта).
По данным следствия, преступникам не удалось довести начатое до конца из-за опасений быть пойманными на месте поджога.
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По данным следствия, преступникам не удалось довести начатое до конца из-за опасений быть пойманными на месте поджога.
«Суд ходатайства следствия удовлетворил, избрав фигурантам стражу по 24.05.2024», — сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что полиция Липецка начала проверку после высказываний местной жительницы о теракте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак