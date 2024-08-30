Вдова бизнесмена Когана вошла в список богатейших женщин России

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Людмила Коган, вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана, вошла в число женщин-миллиардеров России. Об этом сообщили в Известиях.
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором говорится, что состояние Людмилы Коган оценивается в 1 миллиард долларов. Это позволило ей занять шестое место в рейтинге самых богатых женщин страны.
Кроме того, Людмиле Коган принадлежат лизинговая компания «Интерлизинг» и доли в различных организациях, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент».
Владимир Коган скончался 20 июня 2019 года в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. В декабре его вдова Людмила унаследовала контрольный пакет акций банка «Уралсиб» (82%). Управляет банком их сын Евгений.
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«Основным активом Людмилы Коган является контрольный пакет акций банка «Уралсиб», который она унаследовала от своего мужа в 2019 году. Также она получает дивиденды от этого банка, который входит в двадцатку крупнейших в России. Только в июне 2024 года она получила около 7 миллиардов рублей», — поделились в издании.
Кроме того, Людмиле Коган принадлежат лизинговая компания «Интерлизинг» и доли в различных организациях, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент».
Владимир Коган скончался 20 июня 2019 года в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. В декабре его вдова Людмила унаследовала контрольный пакет акций банка «Уралсиб» (82%). Управляет банком их сын Евгений.
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Мира Полтева