Вдова и наследники Грачевского хотят через суд получить доли в его недвижимости

Фото: istockphoto/Zolnierek
Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская и прочие его наследники намерены через суд добиться признания своих прав собственности на квартиру почившего художественного руководителя киножурнала «Ералаш».
Они уже получили отказ, но намерены решить вопрос через апелляцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, имеющиеся в распоряжении агентства. В числе истцов значатся вдова Грачевского, его бывшая жена Анна в интересах своих несовершеннолетних детей и его взрослая дочь Ксения от брака с его первой женой Галиной.
Согласно документам, истцы просят суд признать их право собственности по 1/4 доли каждому на квартиру площадью 99,5 квадратных метра, принадлежавшую Грачевскому, узнав, что по закону являются его наследниками.
Читайте также:
Петросян подал в суд на дочь из-за многомиллионной квартиры
Мечтает родить ребенка, но судится из-за наследства: как сейчас живет молодая вдова Бориса Грачевского
Дочери Василия Шукшина судятся из-за прав на произведения отца
Александр Бойцов