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Петросян подал в суд на дочь из-за многомиллионной квартиры

Mash: Петросян через суд пытается выписать из квартиры дочь от первого брака
Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Евгений Петросян подал в суд на свою 56-летнюю дочь Викторину чтобы выписать ее из квартиры. Об этом рассказал telegram-канал Mash.
«Евгений Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака. Он хочет выписать 56-летнюю Викторину Петросян из московской квартиры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о квартире на Ростовской набережной стоимостью в 20 миллионов рублей. Площадь жилья равняется 34 квадратным метрам. В своем иске Петросян требует лишить дочери права на пользование помещением, а также снять ее с регистрационного учета. Первая бумага была развернута в суде из-за имеющихся ошибок.



Викторина является дочерью артиста от первого брака с балериной Беллой Кригер. На данный момент она проживает со своим мужем американцем в США.

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