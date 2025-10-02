Вдова по бумагам: женщина оформила брак с бойцом СВО ради компенсаций
В Ульяновской области 38-летняя жительница подозревается в заключении фиктивного брака с 60-летним участником СВО, чтобы претендовать на выплаты после его гибели.
Как рассказал адвокат Максим Гребенюк «Осторожно, новости», житель села Чамзинка Тарас Астахов подписал контракт и отправился в зону боевых действий в декабре 2024 года. Он погиб 4 мая 2025 года от полученного ранения.
После этого его сын Илья узнал от местных властей, что его отец якобы женился в феврале — на женщине по имени Анастасия М., с которой, как утверждает сын, он до этого незнаком не был.
По словам адвоката, супруги никогда не жили вместе, и сам факт регистрации вызывает вопросы, поскольку в момент оформления брака Астахов находился в зоне СВО. Есть основания полагать, что документы могли быть поддельными.
После похорон, на которые официальная «жена» не явилась, она на следующий день подала заявление на получение выплат, положенных вдовам погибших участников СВО. Адвокат семьи Астахова уже обратился в суд и прокуратуру с требованием отменить её право на компенсации.
