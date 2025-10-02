Достижения.рф

Путин: Россия абсолютный рекордсмен в мировой истории по карательным мерам

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По количеству карательных мер, Россия является абсолютным рекордсменом в мировой истории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на Валдае.



Российский лидер отметил, что страны стыдливо называют карательные меры санкциями.

«По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия — абсолютный рекордсмен в мировой истории», — сказал президент.

В ходе своего выступления Путин обратил внимание на то, что Россия несколько раз заявляла о готовности вступить в НАТО, но получала отказ. В последний раз это было во времена, когда главой США являлся Билл Клинтон.
