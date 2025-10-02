Путин: Россия абсолютный рекордсмен в мировой истории по карательным мерам

02 октября 2025, 18:52

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По количеству карательных мер, Россия является абсолютным рекордсменом в мировой истории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на Валдае.





Российский лидер отметил, что страны стыдливо называют карательные меры санкциями.





«По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия — абсолютный рекордсмен в мировой истории», — сказал президент.