Путин: Россия абсолютный рекордсмен в мировой истории по карательным мерам
По количеству карательных мер, Россия является абсолютным рекордсменом в мировой истории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на Валдае.
Российский лидер отметил, что страны стыдливо называют карательные меры санкциями.
«По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия — абсолютный рекордсмен в мировой истории», — сказал президент.
В ходе своего выступления Путин обратил внимание на то, что Россия несколько раз заявляла о готовности вступить в НАТО, но получала отказ. В последний раз это было во времена, когда главой США являлся Билл Клинтон.