Россия и Украина совершили обмен военнопленными

02 октября 2025, 15:36

Минобороны РФ сообщило, что обмен бойцов с Украиной прошёл по формуле 185 на 185

Фото: Istock / RuslanKaln

Минобороны РФ заявило, что в ходе обмена с Украиной Россия вернула 185 военнослужащих и 20 гражданских.