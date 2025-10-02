Россия и Украина совершили обмен военнопленными
Минобороны РФ заявило, что в ходе обмена с Украиной Россия вернула 185 военнослужащих и 20 гражданских.
По данным ведомства, в рамках договорённостей, достигнутых 23 июля в Стамбуле, с территорий, подконтрольных Киеву, были возвращены российские солдаты. Взамен Украине передали 185 военнопленных её вооружённых сил. Также на родину вернулись двадцать гражданских лиц.
Сейчас все возвращённые находятся в Республике Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. После этого военнослужащие и гражданские будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в профильных учреждениях.
