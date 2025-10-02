В Сургуте создали бренд косметики в память о погибшем на СВО

02 октября 2025, 16:39

Семья погибшего участника СВО выпустила уходовую косметику под его именем

Фото: Istock / VladOrlov

В Сургуте родственники погибшего на СВО 19-летнего Никиты Новикова основали бренд уходовой косметики NikitA. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





Молодой человек погиб в Харьковской области в 2022 году, когда прикрывал колонны с вертолёта и выявлял ДРГ. В июне он попал в засаду, пытаясь забрать тела погибших российских военных.



Семья, владеющая клиникой New Face, решила создать бренд в память о Никите. В линейке продукции — шампуни и средства для лица и тела.



Мать погибшего рассказала, что их цель — сделать что-то полезное, что позволит сохранять память о сыне.





«Мы очень долго думали, что такого сделать, чтобы люди пользовались и сохраняли память. Чтобы человек видел и понимал, что идёт война», — заявила она.