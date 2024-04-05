Вдову Навального* уличили в алкоголизме

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На фоне проблем с алкоголем у Юлии Навальной на роль лидера несистемной оппозиции готовят её дочь Дарью.
По данным RT, Навальная не справляется с ролью лидера, предпочитая светские мероприятия политической деятельности. Также доверие к ней сильно упало из-за проблем с чрезмерным употреблением алкоголя.
Западные кураторы заявляют, что на роль лидера больше подойдёт её дочь – 23-летняя Дарья Навальная. Она окончила Стэнфордский университет, сильнее матери интегрирована в западное политическое сообщество, за счёт знания языка и культуры Кроме того, она предсказуема и управляема.
Стартом её политической карьеры, предположительно, может быть выдвижение по одному из округов на выборах в Мосгордуму.
При этом есть информация, что журналист Мария Певчих** и политик Леонид Волков** не рассматривают в качестве главы «Фонда борьбы с коррупцией»*** члена семьи Навальных.
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* признан террористом, экстремистом и иностранным агентом
**признаны Минюстом РФ иностранными агентами
***организация признана экстремистской и запрещена на территории России
Западные кураторы заявляют, что на роль лидера больше подойдёт её дочь – 23-летняя Дарья Навальная. Она окончила Стэнфордский университет, сильнее матери интегрирована в западное политическое сообщество, за счёт знания языка и культуры Кроме того, она предсказуема и управляема.
При этом есть информация, что журналист Мария Певчих** и политик Леонид Волков** не рассматривают в качестве главы «Фонда борьбы с коррупцией»*** члена семьи Навальных.
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* признан террористом, экстремистом и иностранным агентом
**признаны Минюстом РФ иностранными агентами
***организация признана экстремистской и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова