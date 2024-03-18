Песков ответил на высказывание вдовы Навального* об «убийстве» её мужа

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления вдовы оппозиционера Алексея Навального* о причастности российских властей к смерти её мужа. Он призвал ориентироваться на факты, а не на слухи и собственное ничем не подтверждённое мнение.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что реакция из-за рубежа на смерть Навального* была заготовлена заранее. Буквально через 15 минут после сообщения УФСИН о смерти заключённого сплошным потоком посыпались одинаковые, как под копирку сделанные, обвинения в адрес российских властей. Дипломат назвала бурную реакцию лидеров стран НАТО саморазоблачительной.
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Александр Бойцов