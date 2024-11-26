Вебинары по дорогам и транспорту состоятся 27 ноября

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
27 ноября специалисты Министерства транспорта Московской области проведут традиционные вебинары, чтобы помочь пользователям портала государственных услуг региона правильно подать документы, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Темы на вебинарах:
согласование размещения инженерных коммуникаций в полосах отвода региональных дорог Мосавтодор (с 09:00 до 10:00); с огласование проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования (с 10:00 до 11:00); разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси (с 11:00 до 12:00); внесение данных о пропусках на МКАД для грузового транспорта (с 12:00 до 13:00); согласование схем транспортного обслуживания территорий (с 13:00 до 14:00); переоформление свидетельств о перевозках и карт маршрутов (с 14:00 до 15:00); обслуживание транспортных карт Стрелка (с 15:00 до 16:00); выдача разрешений на авиационные работы (с 16:00 до 16:30); предоставление земельных участков для строительства дорог и транспортной инфраструктуры (с 16:30 до 17:00); согласование границ земельных участков (с 16:30 до 17:00); предварительное согласование предоставления земельных участков для строительства и реконструкции дорог (с 16:30 до 17:00); выдача разрешений на строительство, реконструкцию и примыкания к дорогам (с 17:00 до 18:00).
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