Вебинары по дорогам и транспорту состоятся 27 ноября

Более 80% россиян покупают натуральные елки к Новому году, тратя на них в среднем не больше 4 000 рублей. К соответствующим выводам пришли аналитики сети гипермаркетов «О’КЕЙ». Искусственному новогоднему дереву, как отмечается, отдали предпочтение лишь 15% респондентов.