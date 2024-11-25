Сотрудники МОККВД прошли обучение по предотвращению внутрибольничных инфекций

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В рамках Недели борьбы с антимикробной резистентностью особое внимание уделяется проблеме внутрибольничных инфекций. Важными аспектами решения этой проблемы являются контроль микроорганизмов, находящихся в медицинских учреждениях, и предотвращение их распространения среди медицинского персонала и пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Читайте также:«Полученные знания уже применяются на практике в нашем учреждении. Это включает в себя более тщательный контроль за назначением антибиотиков, соблюдение строгих протоколов дезинфекции и стерилизации, а также повышение информированности пациентов о мерах профилактики инфекционных заболеваний», — сообщил заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух.
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