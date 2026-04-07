Достижения.рф

«Вечерняя Москва» изменила дизайн цифровых СМИ холдинга

Фото: iStock/Urupong

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» обновил визуальный стиль своих цифровых каналов в рамках масштабного обновления печатных изданий.



На сегодняшний день изменился дизайн сайта «Вечерней Москвы», а также каналов «Вечерки» в социальных сетях. Разработать новый стиль помогла креативная студия Артемия Лебедева, которая разработала бренд-платформу. Новый стиль наделил газету чертами продвинутого медиа, однако сохранил уважение к богатому прошлому издания.

По словам заместителя генерального директора «АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Екатерины Бурмистровой, обновление цифровых каналов холдинга демонстрирует стратегию развития. В ярком современном стиле сохраняется историческое наследие издания.

«Такой подход поможет расширить и омолодить аудиторию, а также объединить все наши ресурсы под единым, динамичным брендом», — отметила Бурмистрова.

Ранее сообщалось, что с 6 апреля все печатные продукты холдинга будут выпускаться в едином формате А3 под единым брендом «Вечерняя Москва».
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0