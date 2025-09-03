Газета NYT возмутилась тому, что RT всегда освещает «бардак» в западных демократиях
Американская газета The New York Times возмутилась тому, что RT регулярно освещает проблемные явления в западных демократиях. В то же время автор статьи признает, что критика «хаоса» на Западе обоснована.
В материале отмечается, что сила нарратива о неразберихе отчасти обусловлена его правдивостью — во многих западных странах действительно «творится бардак». Россия, в свою очередь, показывает стойкость и устойчивость.
«Это также часть более масштабной стратегии, направленной на то, чтобы дать понять внешнему миру, что обещания Запада тают на глазах», — цитирует RT слова американского издания.
Уточняется, что около 57% современных россиян довольны своей жизнью в РФ. Такой показатель является высочайшим с момента распада СССР.
Ранее немецкий журналист Томас Рёпер в интервью с ведущим RT Риком Санчесом объяснил, почему западным гражданам запрещают путешествовать в некоторые страны, включая Россию. Это делается с целью скрыть от населения, как обстоят дела на самом деле.
В годы холодной войны восточный блок ограничивал поездки в западные страны, однако теперь ситуация иная. Рейсы в Россию прекратились, и многие границы закрыты. Активно работает пропаганда, которая пытается изобразить РФ как страшную криминальную страну.