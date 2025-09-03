03 сентября 2025, 23:47

Фото: iStock/PeopleImages

Американская газета The New York Times возмутилась тому, что RT регулярно освещает проблемные явления в западных демократиях. В то же время автор статьи признает, что критика «хаоса» на Западе обоснована.





В материале отмечается, что сила нарратива о неразберихе отчасти обусловлена его правдивостью — во многих западных странах действительно «творится бардак». Россия, в свою очередь, показывает стойкость и устойчивость.





«Это также часть более масштабной стратегии, направленной на то, чтобы дать понять внешнему миру, что обещания Запада тают на глазах», — цитирует RT слова американского издания.