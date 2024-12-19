На Кубани с застройщика гостиницы взыщут 1 млрд рублей за вред природе

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Ущерб природе, который был нанесён во время строительства гостиничного комплекса в Туапсинском районе Краснодарского края, превысил 1 млрд рублей. Об этом передали в Teлеграм-канале краевой прокуратуры.
Выяснилось, что во время строительства отели были проведены работы, которые не предусматривались проектной документацией. Ещё разрушился плодородный слой почвы в водоохранной зоне, а отходы, которые образовывались, сбрасывали в Чёрное море.
Подчёркивалось, что на имущество и счета юридического лица наложили аресты.
Ранее сообщалось, что с пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, позвонившей на Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказала о мошенниках, связался прокурор.
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«Решением Туапсинского районного суда требования прокурора удовлетворены, юридическое лицо обязано возместить причиненный природе вред в размере свыше 1 млрд руб. и провести рекультивацию земельного участка», — отмечалось в сообщении.
Подчёркивалось, что на имущество и счета юридического лица наложили аресты.
Ранее сообщалось, что с пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, позвонившей на Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказала о мошенниках, связался прокурор.
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Ольга Енгалычева