«Ведомости»: По итогам проверок закроют половину столичных магазинов «Светофор»

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Примерно половина магазинов известной торговой сети «Светофор» в Москве может временно приостановить работу. Причина — многочисленные иски от Роспотребнадзора, поданные по результатам проверок.
По четырём заявлениям уже приняты решения о закрытии торговых точек, сообщают «Ведомости». Срок простоя магазинов — от 60 до 90 суток. Причина приостановки их деятельности заключается в выявленных специалистами надзорного ведомства нарушениях законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Например, в Новокосино в супермаркете нашли мух, тараканов и пищевую моль, указано в судебных материалах. Также временно приостановлена работа точек в Нагатинском районе и в Тушино. Всего, по данным сайта «Светофора», у сети в столице 22 магазина. В одном из них по результатам проверки было изъято сразу 165 килограммов недоброкачественной продукции.
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Александр Бойцов