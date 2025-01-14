Роспотребнадзор организует внеплановые проверки в торговой сети «Светофор»

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Внеплановые проверки пройдут в одной из крупнейших российских торговых сетей «Светофор». Их проведение уже одобрил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Причиной стали многочисленные жалобы на торговую сеть со стороны производителей, сообщают «Известия». Ритейлер не оплачивает поставленные товары до тех пор, пока не реализует их. Кроме того, «Светофор» возвращает партнёрам без оплаты продукцию с истекшим сроком годности. Поставщики сети также фиксировали несоблюдение закона о маркировке, технических регламентов о производстве пищевой продукции, например, молочной.
По мнению экспертов, федеральный надзор станет прецедентом для всего продуктового рынка, а также своеобразным сигналом для других компаний, использующих недобросовестные практики, вовремя устранить все нарушения. Ожидается, что проверки пройдут уже в конце января.
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Александр Бойцов