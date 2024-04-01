«Ведомости» узнали о деле против владельца застройщика из топ-15 в РФ

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Владелец застройщика «Гранель» Ильшат Нигматуллин стал фигурантом дела по статье о даче взятки в особо крупном размере. Детали стали известны «Ведомостям» от источников, знакомых с ходом расследования.
Собеседники издания сообщили, что фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Это так называемая «облегченная версия» домашнего ареста. Нигматуллину можно передвигать по городу, находится в офисе, однако вечером он должен находится по месту жительства.
В настоящее время неизвестно, находится Нигматуллин в статусе подозреваемого или обвиняемого. По данным судебной базы, мера пресечения была принята 7 марта, обвинение должно быть предъявлено подозреваемому на протяжении десяти дней.
Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК. По данной статье предусматривается наказание на срок от 7 до 12 лет.
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В настоящее время неизвестно, находится Нигматуллин в статусе подозреваемого или обвиняемого. По данным судебной базы, мера пресечения была принята 7 марта, обвинение должно быть предъявлено подозреваемому на протяжении десяти дней.
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Алина Юрчак