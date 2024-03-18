Ведущая «Фабрики звезд» высказалась о новой версии проекта на ТНТ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Ведущая музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Яна Чурикова поделилась своим мнением о современной версии проекта «Новая Фабрика звезд» на канале ТНТ.
В своем новом выпуске шоу «Фабрика с Яной Чу», доступном на YouTube, она отметила, что в новом проекте сохранилась лишь концепция исполнения песен со звездами.
Она также добавила, что неправильно сравнивать новую версию шоу со старой. По словам Чуриковой, 2000-е годы были временем легендарных телепроектов, и старая «Фабрика звезд» была одним из них. Ведущая также назвала современную аудиторию «перекормленной» из-за изобилия телевизионных шоу.
Премьера реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» состоялась в начале марта на канале ТНТ. Ведущими стали Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Анна Хилькевич. Телеканал ТНТ объявил о перезапуске «Фабрики звезд» в октябре 2023 года.
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«В новом шоу осталась только концепция исполнения с звездой — участник, свежий, неотесанный, маленький, ничего не умеющий, поет типа со звездой», — отметила Чурикова о новом проекте.
Премьера реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» состоялась в начале марта на канале ТНТ. Ведущими стали Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Анна Хилькевич. Телеканал ТНТ объявил о перезапуске «Фабрики звезд» в октябре 2023 года.
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Артем Кузьмин