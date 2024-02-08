Музкритик Бабичев объяснил выбор Жукова в качестве жюри в «Новой Фабрике звёзд»

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Музыкальный критик Евгений Бабичев отметил, что солиста и лидера группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков пригласили в шоу «Новая Фабрика звёзд» для того, чтобы он помогал участникам проекта учиться писать «хиты-нетленки».
«Сказать, что выбор нестандартный — ничего не сказать. Обычно выбирают продюсера, работавшего с несколькими подобными проектами: Макс Фадеев, Виктор Дробыш, Игорь Матвиенко. У Жукова более молодая аудитория, много убойных радийных хитов. Если Жуков возьмётся за репертуар «фабрикантов», то это будет что-то молодёжное, в ногу со временем, но чтобы песни слушали через 10-15 лет», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бабичев.
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