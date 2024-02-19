Пригожин: «Фабрику звёзд» после премьеры ждет грандиозный успех»

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Продюсер Иосиф Пригожин спрогнозировал грандиозный успех «Новой Фабрике звёзд».
«После «Новой Фабрики звезд» у нас точно появятся новые звезды. Идея этого проекта, выбранный формат, а также состав наставников — потрясающие. Сергей Шнуров и Сергей Жуков создадут мощные команды. Всё это в совокупности делает программу успешной, поэтому уверен, что «Фабрику звёзд» после премьеры ждёт грандиозный успех», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Пригожин.Он добавил, что ведущая проекта также подобрана очень удачно.
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