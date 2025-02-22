«Живи, моя милая!»: Елена Малышева рассказала о состоянии 91-летней мамы

Елена Малышева (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась тревожными новостями о здоровье 91-летней мамы, которая всё чаще оказывается в больнице.
Последние два года в семье Малышевой происходят нерадостные события. В 2023 году телеведущая говорила, что её мать теряет разум и перестаёт ходить. Она старалась как можно больше времени проводить с родительницей, чтобы та не замыкалась в себе.
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«У меня сейчас тяжелейшие дни на работе. Я три дня не была у мамы. Только звоню. Это видео я записала ещё в ноябре. Мама совсем не ходит. Постоянно попадает в больницу, там она теперь бывает дольше, чем дома: 91 год – что тут скажешь», – поделилась 63-летняя ведущая.Ведущая «Жить здорово!» рассказала, что порой задушевно беседует с мамой и в такие моменты думает, что всё плохое отступает. Однако беда возвращается – мама Малышевой снова попала в больницу. Состояние пенсионерки ухудшилось, но сейчас она постепенно идёт на поправку.
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Анастасия Чинкова