Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Живи, моя милая!»: Елена Малышева рассказала о состоянии 91-летней мамы

«Живи, моя милая!»: Елена Малышева рассказала о состоянии 91-летней мамы

Елена Малышева (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Елена Малышева (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась тревожными новостями о здоровье 91-летней мамы, которая всё чаще оказывается в больнице.
Последние два года в семье Малышевой происходят нерадостные события. В 2023 году телеведущая говорила, что её мать теряет разум и перестаёт ходить. Она старалась как можно больше времени проводить с родительницей, чтобы та не замыкалась в себе.

«У меня сейчас тяжелейшие дни на работе. Я три дня не была у мамы. Только звоню. Это видео я записала ещё в ноябре. Мама совсем не ходит. Постоянно попадает в больницу, там она теперь бывает дольше, чем дома: 91 год – что тут скажешь», – поделилась 63-летняя ведущая.
Ведущая «Жить здорово!» рассказала, что порой задушевно беседует с мамой и в такие моменты думает, что всё плохое отступает. Однако беда возвращается – мама Малышевой снова попала в больницу. Состояние пенсионерки ухудшилось, но сейчас она постепенно идёт на поправку.

Читайте также:

«Мы осатаневшие люди»: Елена Малышева заявила о несправедливом отношении Первого канала к телеведущим

«Песня о яичках» в костюме мошонки, унижение детей, танцы в костюме матки: самые громкие скандалы с Малышевой

Елена Малышева обратилась к Госдуме с требованием добавлять в соль йод
#видео
#мать
#здоровье
#больница
#лечение
#врач
В Госдуме заявили о помощи Никиты Михалкова пожилым артистам
22 февраля 2025, 19:37

Никита Михалков (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Председатель Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков активно заботится о пожилых деятелях искусства, оказывая им финансовую поддержку при жизни и участвуя в установке памятников после их кончины. Об этом сообщил депутат Госдумы, кинорежиссёр Николай Бурляев.
«Никита Сергеевич уже давно заботится, с тех пор как стал председателем Союза. Он организовал фонд, нашёл спонсора. И они помогают очень многим актёрам, режиссёрам и сценаристам, которые оказались у черты бедности или за нею. Заботится и медицински, и выдает пособия, и хоронит, и ставит памятники. Но его усилий мало», – подчеркнул парламентарий.
Бурляев добавил, что власти нескольких российских городов, включая мэра Москвы Сергея Собянина, предпринимают меры для решения ситуации и поддержки артистов.

Читайте также:

«Радостное событие!»: Внучка режиссера Никиты Михалкова пошла с семьей в церковь крестить сына

Пощечина от отца, жизнь в Европе и странный развод: какие скелеты прячет в шкафу актриса Анна Михалкова

Никите Михалкову выписали штраф в 300 рублей
#памятники
#жизнь
#фонд
#меры
#пособия
#актеры
#режиссёр
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беременная Ида Галич разделась до купальника в Антарктиде – фото
22 февраля 2025, 19:21

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Беременная Ида Галич вернулась из долгого путешествия в Антарктиду. По ходу поездки звезда изредка делилась пейзажами, а напоследок удивила поклонников кадром, на котором предстала среди льдов в одном купальнике.
Напомним, что Ида сейчас находится на пятом месяце беременности. Поклонники, узнав о таком опасном путешествии, начали переживать за Галич. Но звезда поспешила успокоить фанатов и регулярно в соцсетях отчитывалась о своём состоянии. Так она рассказывала, что занимается ходьбой на беговой дорожке, хорошо питается и уже чувствует внутри «маленького человека».
Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

«Антарктида – моя мечта, которая осуществилась! Пингвины, киты, морские котики, альбатросы – мы увидели огромное количество этих товарищей в их естественной среде обитания. Каждый раз перехватывало дыхание от силы и мощи, которая заключена в этих толщах замороженной воды. Я безумно рада, что мы смогли увидеть эту невероятную красоту своими глазами», – написала Галич после поездки.
Читайте также:

«Иногда он подбирается совсем близко»: беременная Ида Галич рассказала о самочувствии в поездке в Антарктиду

«Рискованная ситуация»: Гинеколог дала неожиданные советы по беременности Иде Галич

«Да, я огромная»: Ида Галич показала фигуру в белье и раскрыла особенность своей беременности
#советы
#фото
#поездки
#гинеколог
#беременность
#путешествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Часто стала прикладываться к бутылке»: как Лолита переживает отмену концертов
22 февраля 2025, 19:05

Лолита (фото: ВКонтакте @lolitamilyavskaya)

Отголоски резонансной «голой» вечеринки до сих пор не дают Лолите полноценно вернуться к работе. На днях в своём Telegram-канале она заявила, что стала всё чаще прикладываться к бутылке.
В последнее время артистка жалуется, что её концерты по всей России массово отменяют, пенсию выплачивают мизерную, а после оплаты коммунальных услуг и покупки продуктов на счёту звезды остаётся всего три тысячи рублей.

Поддержали Лолиту далеко не все поклонники и коллеги. Многие начали советовать собирать бутылки, если не хватает на жизнь. Исполнительница решила прислушаться к советам общественности и в одном из последних постов намекнула на алкогольную зависимость.

«Мне кажется нужна срочная помощь. Я чувствую, что я очень часто стала прикладываться к бутылке», – заявила Милявская.
Однако затем выяснилось, что речь идёт не о спиртных напитках, а о лечебной минеральной воде. Лолита посоветовала и своим подписчикам почаще так лечиться, но не злоупотреблять. Она даже вспомнила, что однажды выпила слишком много минералки перед концертом, из-за чего могла бы рекламировать таблетки от диареи.

Читайте также:

«А где поддержка?»: Кушанашвили заявил, что коллеги предали Лолиту

Известный продюсер заявил, что проклял Лолиту

«Лучше сразу в морг»: Лолита в отчаянии из-за мизерной пенсии
#пенсии
#помощь
#жизнь
#звёзды
#покупки
#поддержка
#продюсер
#алкоголь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Платьев будет штуки три»: Невеста Лепса Аврора Киба рассказала о деталях предстоящей свадьбы
Молодая невеста Григория Лепса Аврора раскрыла детали предстоящей свадьбы
22 февраля 2025, 19:00

Аврора Киба (Фото: Телеграм @kibavrora)

Известный российский певец Григорий Лепс (настоящая фамилия — Лепсверидзе - прим. ред.) уже довольно давно (по его меркам) встречается с моделью Авророй Кибой, 5 февраля отметившей своё 19-летие. Несмотря на солидную разницу в возрасте, 62-летний музыкант намерен жениться на юной красавице.
Когда пару впервые увидели вместе на церемонии вручения премий МУЗ-ТВ летом прошлого года, многие подумали, что их нарочитая влюблённость изображается ради хайпа и повышенного внимания прессы и поклонников, напоминает издание Woman.ru. Однако исполнитель всенародно любимого хита про «рюмку водки на столе» вскоре заявил, что готов жениться. Хотя у Лепса уже есть четверо детей и даже один внук от двух предыдущих браков, он не прочь получить потомство и от Авроры.

«Когда свадьба? Рассчитываю, что летом. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь», — с самоиронией ответил артист на соответствующий вопрос.

Его невеста постоянно живёт в Лондоне, где после окончания школы решила учиться на дизайнера. Она часто приезжает в Россию на каникулы или просто на выходные. Недавно будущий стилист и модельер снова посетила Родину и сходила на концерт своего возлюбленного. После этого девушка решила поделиться с поклонниками и подписчиками деталями предстоящей свадьбы.

«На моей свадьбе точно будет платьев штуки три. И точно по собственному дизайну будут сшиты, уже даже есть идея, какой русский бренд мне поможет в этом», — рассказала Аврора.

Кроме того, будущая новобрачная сообщила, что после окончания текущего семестра вернётся в Россию окончательно. Киба собирается перевестись в университет в Москве. Так что скоро молодые (частично) больше не будут расставаться.

Читайте также:

«На пути большой любви встали измены»: как разрушилось личное счастье молодой невесты Григория Лепса

«Выматывают мои кошельки»: Бизнес Лепса терпит миллионные убытки

Невеста Григория Лепса снялась обнажённой в бане в день рождения
#университет
#концерт
#свадьба
#выходные
#каникулы
#артист
#девушка
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Всегда торгуюсь»: Юлианна Караулова поделилась новостью о покупке квартиры в ипотеку
22 февраля 2025, 18:49

Юлианна Караулова (фото: Telegram @karaulovalova)

Певица Юлианна Караулова поделилась новостью о покупке квартиры в ипотеку. В ходе сделки ей удалось добиться снижения цены.
«Купили квартиру в ипотеку. Я всегда торгуюсь, для меня принципиально, чтобы хоть сколько-то человек уступил. Но я при этом продала свою квартиру. Со мной покупатель, правда, не торговался. Вообще красавчик!», – рассказала 36-летняя телеведущая в беседе с изданием «Страсти».
Также Караулова рассказала, что уже начала обустраивать новое жильё. Однако только после завершения сделки она обнаружила, что рядом с новым домом нет детского сада, куда нужно ходить её четырёхлетнему сыну Александру.

Читайте также:

«Я напрасно не слушала свою интуицию»: Юлия Паршута рассказала, как неизвестные ограбили её роскошную квартиру в центре Москвы

Ксении Бородиной вернули бриллиантовую подвеску, которую она пыталась найти с помощью полиции

Сын Михаила Круга рассекретил отношения с девушкой, которую выбрал на шоу «Давай поженимся!»
#жильё
#сделки
#ипотека
#покупка
#квартира
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате