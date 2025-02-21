«Мы осатаневшие люди»: Елена Малышева заявила о несправедливом отношении Первого канала к телеведущим

Елена Малышева (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Елена Малышева упрекнула руководство Первого канала, а себя с коллегами назвала голодными людьми.
Ведущая программы «Здоровье» сегодня рано утром приехала на работе и встретила Валдиса Пельша.
Валдис отметил, что на часах в этот момент было 07:54. Малышева предположила, что ведущий шоу «Угадай мелодию» пришёл к гастроэнтерологу Игорю Городокину. Пельш не стал отрицать, но после этого попросил прекратить съёмку.
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«Ведущий Первого канала должен зайти и пожелать хорошего съемочного дня своей коллеге, ведущей Первого канала», – с улыбкой сказал Пельш в опубликованном Малышевой видео.
Валдис отметил, что на часах в этот момент было 07:54. Малышева предположила, что ведущий шоу «Угадай мелодию» пришёл к гастроэнтерологу Игорю Городокину. Пельш не стал отрицать, но после этого попросил прекратить съёмку.
«Это закрытая тема. Конфиденциальная информация. Выключи кино», – заявил телеведущий.После этого Малышева пожаловалась на руководство Первого канала. Она засняла кафе, которое в 8 утра было закрыто. Телеведущая назвала такое положение дел несправедливым, отметив, что на работу приходят «голодные, осатаневшие люди».
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Анастасия Чинкова