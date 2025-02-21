«Мы осатаневшие люди»: Елена Малышева заявила о несправедливом отношении Первого канала к телеведущим

Карина Кросси объявила о разрыве отношений с Дмитрием Разваровым. Певица, актриса и телеведущая поделилась прощальным видео с бывшим партнером. Сегодня Карина Лазарьянц, более известная под сценическим именем Карина Кросс, сообщила о переменах в своей личной жизни. 32-летняя артистка снова стала свободной, расставшись с 31-летним Дмитрием Разваровым.