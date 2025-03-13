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Живет в России, а деньги тратит в США: Елене Малышевой 64 года, как живет телеврач и в какие громкие скандалы она попадала

Елена Малышева (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Елена Малышева (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Елена Малышева — главный телеврач России и бессменная ведущая программы «Жить здорово!». Ее шоу давно стало источником мемов: актеры в костюмах органов, медицинские эксперименты и шокирующие заявления. Однако за кулисами у телеведущей совсем другая жизнь — с миллионами долларов, элитной недвижимостью в США и бизнес-скандалами.

13 марта звёздному доктору исполняется 64 года. Как живёт Малышева и на что тратит деньги, расскажет «Радио 1».

Как Елена Малышева попала на телевидение


Будущая телезвезда родилась 13 марта 1961 года в Кемерово в семье врачей. У нее есть старшая сестра Марина и брат-близнец Алексей. Родители приучали детей к труду с подросткового возраста: Елена подрабатывала в буфете больницы, а Алексей — дворником при клинике.

Малышева с отличием окончила школу и ВУЗ, переехала в Москву. Здесь она защитила кандидатскую диссертацию и некоторое время работала терапевтом. Позже занялась преподаванием в медицинском университете.

Телевизионная карьера началась в Кемерово, где Елену пригласили вести программу о медицине «Рецепт». Год спустя ее заметили в Москве, и в 1994 году Малышева стала ведущей передачи «Врача вызывали?». Через три года она возглавила легендарную программу «Здоровье», а с 2010 года ведет «Жить здорово!» на Первом канале.

Стоит отметить, что начать карьеру на телевидении её уговорил школьный друг Герман Гандельман.

Елена Малышева и Герман Гандельман (фото: Instagram* / malysheva.live)

Личная жизнь Малышевой и переезд в США


Из-за учёбы и работы времени на личную жизнь не оставалось. Её мама всерьёз опасалась, что дочь так и останется одна.

«Мне уже стукнуло 26 лет. В нашей юности это уже считалось "старая дева". В 27 лет уже считали женщин старородящими, а у меня не то что детей не было, я была еще не замужем», — рассказала врач в программе «Мой герой» на ТВЦ.
Но вскоре Елена познакомилась с Игорем Малышевым — молекулярным микробиологом и терапевтом. В 1987 году пара поженилась, а через год у них родился сын Юрий. В 1990-м на свет появился второй сын, Василий.

Интересно, что оба наследника, окончив ВУЗ, уехали в США. А вот сама Елена Малышева об эмиграции не задумывалась — хотя и купила роскошный особняк в Америке.

«Тут мои друзья, мама, потрясающе интересная работа. Тут моя жизнь. Что касается моих детей, то ситуация простая. Старший сын учится в США, получает дополнительное врачебное образование — это кардиология и электрофизиология. Младший сын занимается интернет-бизнесом — в его компании работают ребята из России, Японии и других стран. Это другое поколение людей, которые не рассматривают Землю, разделенной на страны. Но я живу по прежним законам. И Россия — моя Родина», — подчеркнула телеведущая.

Елена Малышева с внуками (фото: Instagram* / malysheva.live)

Почему «Жить здорово!» часто шокирует зрителей: мемы с Малышевой


Передачу Малышевой сложно назвать традиционной. Она поднимает острые темы — от проблем с потенцией до правильной позы для дефекации. Формат программы часто шокирует:

  • доктора и актеры в костюмах органов — поющая матка, разговаривающие почки, танцующие яички;
  • эсперименты в прямом эфире — например, ведущая показала обрезание крайней плоти, разрезав горловину свитера;
  • шокирующие заявления — «Если нет чайника, воду можно вскипятить в презервативе».
Вот лишь несколько цитат телеведущей, ставших мемами:

  • «Вопрос, как правильно какать, непростой. Поэтому мы назвали нашу программу "Искусство какать" и разложим вам сейчас всё по полочкам. Вносите в студию всё необходимое!»;
  • «Герман Шаич, идите сюда! Сейчас мы с вами совершим зачатие в пробирке!»;
  • «Пукнуть после оргазма — святое дело!»;
  • «Хотите уйти из жизни с красивой улыбкой — мы вам это обеспечим».
Были и курьёзные случаи. Так, однажды на съёмки пришёл актёр Олег Басилашвили и пожаловался на высокое давление. Малышева предложила ему таблетку, после чего артиста увезли на скорой. Благо, все обошлось.

Елена Малышева (фото: Instagram* / malysheva.live)

Скандалы вокруг Елены Малышевой


Фейковая клиника в Челябинске


Несколько лет назад в городе открыли «Клинику Елены Малышевой». После сбора крупных сумм с клиентов учреждение закрылось, оставив людей без лечения.

Позже выяснилось, что Малышева не имела к этому медцентру никакого отношения, но репутационный удар был нанесён.

Недвижимость в США


Несмотря на патриотичные высказывания, телеведущая не скрывает, что оба сына строят карьеру в США. Один стал врачом и воспитывает троих детей, второй — юристом.

В 2016 году она купила для семьи особняк площадью 1000 квадратных метров в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллиона долларов. Также подарила сыновьям квартиры по 2 миллиона каждая.

В 2020 году эта информация попала в российские СМИ, и на Малышеву обрушилась волна критики: мол, зарабатывает в России, а деньги вкладывает в США. Елена Васильевна парировала, что просто хочет быть ближе к детям и внукам.

Скандал во время пандемии COVID-19


В разгар пандемии телеведущая назвала коронавирус «чудом чудным», что вызвало бурю негодования. На тот момент в мире уже фиксировались массовые смертельные случаи.

«То есть молодые люди болеют, но болеют легко. Безусловно, это огромное счастье, что дети (а люди до 18 лет — это дети) не болеют. В этом смысле этот вирус — безусловное чудо», — попыталась оправдаться врач.

Елена Малышева (фото: Instagram* / malysheva.live)

Как живёт Елена Малышева сейчас


В 2025 году телеведущая продолжает вести программу «Жить здорово!», активно развивает социальные сети и отвечает на вопросы подписчиков о здоровье.

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Продюсерский центр Андрея Кончаловского терпит серьезные убытки
13 марта 2025, 11:15

Андрей Кончаловский (Фото: Telegram @A_Konchalovsky)

Продюсерский центр Андрея Кончаловского последние годы терпит многомиллионные убытки, пишет Shot.
По данным издания, за последние четыре года убытки центра Кончаловского составили 81,5 млн рублей. Отмечается, что Кончаловскому принадлежит 55% компании, а его супруге — оставшиеся 35%. Только за прошлый год она ушла в минус на 20 миллионов убытков.

Кроме этого продюсерского центра, 87-летний Кончаловский владеет еще пятью другими организациями, в том числе ресторанный бизнес и торговля лекарственными препаратами. Четыре компании доход приносят.

Сам Кончаловский, судя по всему, материальных трудностей не испытывает, так как в конце февраля отдыхал вместе с женой в Италии.

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Певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаак Виджраку
13 марта 2025, 11:14

Исаак Виджраку и Ани Лорак/Каролина Куек (Кадр из видео: Телеграм @anilorak)

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) снова вышла замуж. Избранником артистки стал испанец Исаак Виджраку.
Пара начала встречаться в 2023 году, напоминает StarHit. По крайней мере, именно тогда об этом стало известно широкой общественности. Предложение руки и сердца Каролина получила в свой 46-й день рождения, 27 сентября 2024 года.

«Говорят, любовь для храбрых. Не та храбрость, которая ищет сражений, а та, которая осмеливается сдаться. Потому что любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями», — так обращался Исаак к своей возлюбленной.

Ещё до официальной помолвки на просторах Интернета ходили слухи, что певица и знойный испанец тайно поженились ещё в августе 2023 года. Впрочем, на прямой вопрос StarHin, состоят ли уже влюблённые в браке, Ани Лорак тогда ответила отрицательно. И вот теперь точно стало известно: они поженились.

Торжество произошло на Мальдивах в достаточно закрытой и интимной обстановке. Артистка и раньше говорила, что не планирует пышное и масштабное торжество.

«Если Бог даст и все случится, то все будет в камерной атмосфере», — говорила Ани Лорак.

Всё и прошло именно так, как она хотела — без большой помпы и широкой огласки. В своей социальной сети певица поделилась с поклонниками радостью по поводу «прекрасного события нашей жизни», как она выразилась, и поблагодарила всех за поддержку. Фанаты пришли в неистовый восторг и заваливают пару поздравлениями и пожеланиями счастливой совместной жизни.

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Отношения с Павлом Прилучным, роман с режиссером и театральные проекты: куда пропала актриса «Закрытой школы» Татьяна Космачева?
13 марта 2025, 11:05

Татьяна Космачева (Фото: ВКонтакте @kosmachevatatiana_official)

Актриса Татьяна Космачева приобрела известность благодаря ролям в таких проектах, как «Закрытая школа», «Корабль» и «Мамы».
Подробнее о её карьере и личной жизни, а также какие последние новости о ней публиковались, читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы и образование

Татьяна Космачева родилась 13 марта 1985 года в подмосковном Реутове. С ранних лет она проявляла интерес к искусству, что привело её к поступлению в Школу-студию МХАТ. Здесь она училась на курсе народного артиста РФ Константина Райкина, что стало важным этапом в её творческом развитии.

Начало карьеры

Дебют Татьяны в кино состоялся в студенческие годы с эпизодической роли в картине «Рекламная пауза». Однако настоящая популярность пришла к ней после съемок в сериале «Провинциалки», где она получила свою первую серьезную роль.

Вскоре Космачева сыграла главную роль в мистическом триллере «Фобос. Клуб страха», а затем стала известной благодаря телесериалу «Закрытая школа», где воплотила образ старшеклассницы Виктории Кузнецовой.

Татьяна Космачева (Фото: ВКонтакте @kosmachevatatiana_official)

Успехи на экране

Фильмография Татьяны Космачевой насчитывает около 30 работ. Она снялась в таких проектах, как «Мамы», «Корабль», «Скалолазка», «Зорге» и «Двойник». Артистка активно развивала свою карьеру и в театре, играя в спектаклях «Рубеж», «Не все коту масленица» и танцевальном спектакле The Rooms.

Личная жизнь: слухи и загадки

Во время съемок в «Закрытой школе» вокруг актрисы ходили слухи о романах с коллегами, такими как Павел Прилучный и Игорь Юртаев. Однако Татьяна никогда не подтверждала эти сплетни.

В 2014 году её заметили в обществе режиссера Сергея Гинзбурга, но пара не комментировала свои отношения. На данный момент семейный статус Космачевой остается неизвестным, хотя она признавалась, что задумывается о материнстве.

«Начинаю иногда этим интересоваться. Но при этом понимаю, когда и что нужно делать. Сейчас я с полной самоотдачей занимаюсь своей карьерой, получаю от этого колоссальное удовольствие и, наверное, не смогла бы в полной мере его ощущать, если бы у меня были обязанности перед семьей. Но все еще будет», — говорила она.

Современные проекты и благотворительность

В 2011 году Татьяна ушла из театра имени В. Маяковского и продолжила свою карьеру как приглашенная актриса. В последние годы она гастролирует по России со спектаклем «Жениться нельзя расстаться». Несмотря на то что Космачева практически не снимается в кино, она активно развивает карьеру модели и делится новыми работами в социальных сетях.

Кроме того, Татьяна более десяти лет занимается благотворительностью, посещая детские дома и больницы в Москве и других регионах России.

«Благотворительность — это очень важная и серьезная часть моей жизни. Я искренне верю, что, отдавая даже маленькие крупицы этому миру, детям, нуждающимся, мы все вместе наделяем этот мир огромной, мощной силой, счастьем, улыбками и огромной радостью. Это колоссально важно — быть участливыми, сопереживающими этому миру!» — рассказала она.

Её активная позиция и желание помогать другим делают её не только талантливой актрисой, но и человеком с большим сердцем.

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Валерий Меладзе пронесся мимо «Украины» и получил штраф
Валерий Меладзе во время визита в Москву несколько раз нарушил ПДД
13 марта 2025, 10:52

Валерий Меладзе (Фото: Telegram @meladze_official)

Во время своего последнего визита в Москву Валерий Меладзе несколько раз нарушил правила дорожного движения, за что получил штрафы на семь тысяч рублей. Об этом пишет Shot.
По данным канала, певец три раза превысил скорость в центре Москвы на своем Mercedes: на Можайском и Варшавском шоссе, а также на Кутузовском проспекте рядом с гостиницей «Украина». Еще один штраф Меладзе получил за остановку в неположенном месте.

Общая сумма штрафов составила семь тысяч рублей, которые артист добросовестно оплатил перед своим отлетом в Баку.

Напомним, у Валерия Меладзе в России есть целый автопарк, состоящий исключительно из автомобилей Mercedes, общая стоимость которого оценивается более чем в 70 миллионов рублей.

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#страны
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«Не получилось»: Лариса Долина строго оценила выступление сына Олега Газманова Родиона в шоу «Один в один»
Лариса Долина строга в оценках участников шоу «Один в один»
13 марта 2025, 10:10

Лариса Долина и Алексей Чумаков (Фото: Телеграм @dolinaofficial)

В эфире телеканала «Россия» 14 марта выйдет восьмой специальный киновыпуск очередного сезона музыкального гранд-шоу «Один в один». Место в жюри займёт народная артистка РФ Лариса Долина, которая обычно достаточно строга к участникам проекта.
В предыдущем выпуске перевоплощение Юлии Савичевой в великую Елену Образцову настолько тронуло Николая Баскова и члена жюри Марину Мещерякову, что они буквально не могли сдержать слёз, когда делились воспоминаниями об оперной диве, передаёт издание «7дней.ru». Тем не менее, даже такое проникновенное перевоплощение не помогло Юлии — по итогам седьмого выпуска она заняла последнее место и практически потеряла шанс на победу в шоу.

Ещё один участник проекта — сын знаменитого Олега Газманова Родион. Ему нечасто удаётся получать высокие оценки от судей. Например, представленный им образ сексуального Тома Джонса Игорь Николаев оценил в четыре балла. А в следующем выпуске в кресле приглашённого члена жюри окажется Лариса Долина, которой предстоит оценивать образы героев кинофильмов. В частности, Родиону досталось изобразить Балбеса из «Кавказской пленницы» в исполнении легендарного Юрия Никулина.

Как стало известно изданию, Долина осталась далеко не в восторге от этого перевоплощения. По её мнению, великий клоун и лицедей с неповторимым голосом сам настолько великолепно изображал различных героев, что перевоплотиться в него самого практически невозможно.

«Проблема в том, что голос Никулина никто не сможет озвучить. Даже у Лёши Чумакова не получилось, а он у нас — номер один в этом смысле. Я ждала: неужели сейчас услышу голос любимого артиста? Увы, не получилось. А в остальном — сутулость, суетливость в движениях, характерные ужимки — это всё было, за это спасибо», — сказала Долина.

О том, как оценят выступление Родиона Газманова другие члены жюри и смогут ли остальные участники проекта убедить Ларису Долину в своих способностях к перевоплощению, зрители смогут узнать уже в ближайшую пятницу.

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