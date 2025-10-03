Ведущий новостей разрыдался в прямом эфире из-за увольнения

03 октября 2025, 19:53

Daily Mail: ведущий новостей на ABC7 расплакался в прямом эфире из-за увольнения

Фото: iStock/gpetric

Ведущий новостей Реджи Акуи разрыдался во время последнего выхода в прямой эфир на американском телеканале ABC7. Об этом пишет британская газета Daily Mail.





Журналист заявил, что уходит после десяти лет работы и больше не появится на экранах. Он поблагодарил коллег и обратился к зрителям, назвав их соведущими.

«Конечно, я не знаю всех ваших имен. Но когда я встречаю вас на улице, в магазине или общаюсь с вами в социальных сетях, вы говорите, что мы делаем ваш день немного лучше», — сказал Акуи.