Ведущий новостей разрыдался в прямом эфире из-за увольнения
Daily Mail: ведущий новостей на ABC7 расплакался в прямом эфире из-за увольнения
Ведущий новостей Реджи Акуи разрыдался во время последнего выхода в прямой эфир на американском телеканале ABC7. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Журналист заявил, что уходит после десяти лет работы и больше не появится на экранах. Он поблагодарил коллег и обратился к зрителям, назвав их соведущими.
«Конечно, я не знаю всех ваших имен. Но когда я встречаю вас на улице, в магазине или общаюсь с вами в социальных сетях, вы говорите, что мы делаем ваш день немного лучше», — сказал Акуи.При этом телеведущий не стал называть причины своего увольнения. Также неизвестно, сам ли он принял это решение. По словам журналиста, за эти годы он провел в эфире около 8,5 тысяч часов.