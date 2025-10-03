Педофил затащил российскую школьницу в лес и надругался над ней

03 октября 2025, 16:41

В Перми арестовали педофила, который пытался изнасиловать девочку в лесу

Фото: iStock/iweta0077

В Перми поймали педофила, который надругался над 14-летней девочкой в лесу. Об этом сообщает краевой следком в телеграм-канале.