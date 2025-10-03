Педофил затащил российскую школьницу в лес и надругался над ней
В Перми поймали педофила, который надругался над 14-летней девочкой в лесу. Об этом сообщает краевой следком в телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло днем 20 сентября в зеленом массиве в Орджоникидзевском районе. В тот день 46-летний обвиняемый напал на школьницу и пытался изнасиловать. Пострадавшая смогла оказать сопротивление и вырваться из его хватки.
Правоохранители быстро установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчине вменили статью 132 УК: «Иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней». Сейчас он находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудили мужчину, который изнасиловал подростка и надругался над двумя детьми.
Читайте также: