Пятилетний мальчик чудом выжил в ДТП и два дня жил с трупами родителей

03 октября 2025, 19:11

В Бразилии ребенок провел 48 часов в машине с телами родителей после ДТП

Фото: iStock/Irina_Geo

В Бразилии пятилетний мальчик провел около 48 часов в машине с телами своих родителей, погибших в ДТП. Об этом сообщает телеканал TV Jornal Interior.