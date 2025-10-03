Пятилетний мальчик чудом выжил в ДТП и два дня жил с трупами родителей
В Бразилии пятилетний мальчик провел около 48 часов в машине с телами своих родителей, погибших в ДТП. Об этом сообщает телеканал TV Jornal Interior.
Авария произошла 27 сентября, но автомобиль, в котором находилась семья, нашел только через два дня местный житель. Он вызвал спасателей, и те осмотрели салон, где обнаружили мертвыми 31-летнего отца и 33-летнюю мать. Их сын, закрепленный в детском кресле, выжил и серьезно не пострадал. Сейчас с ним работают специалисты в больнице.
В Федеральной дорожной полиции выяснили, что машина перевернулась после столкновения с лошадью. Ее труп лежал на дороге недалеко от места аварии. При встрече с животным водитель не совладал с управлением и вылетел в кювет.
