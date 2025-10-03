Диктофонная запись из детсада дочери шокировала ее мать
В японской префектуре Фукуока две воспитательницы детского сада обвиняются в издевательствах над двухлетней девочкой. Об этом сообщает FNN.jp.
По словам матери, ребенок стал посещать садик в июне, а в августе она заметила резкие изменения настроения и тайно вложила диктофон в одну из вещей дочери.
Прослушав запись, женщина услышала, как одна из педагогов говорит, что «ее лицо похоже на рыбье», а другая сравнивает девочку с «хамелеоном».
Мать пришла в учреждение и требовала объяснений. Воспитательницы признали вину и извинились перед ней и ребенком. Департамент дошкольного образования потребовал от сада предоставить официальный отчет о случившемся.
