Диктофонная запись из детсада дочери шокировала ее мать

03 октября 2025, 18:00

Девочка подверглась издевательствам воспитательниц из-за разреза глаз в Японии

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

В японской префектуре Фукуока две воспитательницы детского сада обвиняются в издевательствах над двухлетней девочкой. Об этом сообщает FNN.jp.