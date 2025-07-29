Ведётся приём заявок на конкурс лучших практик в сфере национальных отношений
Приём заявок на VIII Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений стартовал 14 июля, он продлится до 20 октября включительно. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.
Целью конкурса является выявление и распространение практик, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа нашей страны.
Заявки принимаются в шести номинациях: лучшие проекты с сфере гармонизации межнациональных отношений, лучшие проекты по сохранению языков, культур и традиций народов РФ, лучшие практики органов госвласти в сфере национальных отношений, лучшие практики Домов национальностей, Домов дружбы народов и прочих бюджетных учреждений разных уровней, лучшие практики коммерческих организаций и лучшие практики в сфере народной дипломатии.
К участию в конкурсе допускаются или уже реализованные проекты, или находящиеся в стадии реализации
Приём заявок проводится в онлайн-режиме через сайт конкурсы.рф.
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