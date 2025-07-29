Ведётся приём заявок на конкурс лучших практик в сфере национальных отношений

29 июля 2025, 12:41

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Приём заявок на VIII Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений стартовал 14 июля, он продлится до 20 октября включительно. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.