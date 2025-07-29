В Подмосковье рассказали о возможных последствиях проникновения на энергообъекты

29 июля 2025, 12:02

оригинал Фото: istockphoto.com/shilh

В России участились случаи незаконного проникновения на объекты энергетики и попытки диверсий. О возможных последствиях таких действий рассказали в пресс-службе министерства энергетики Московской области.





В энергетическую инфраструктуру входят трансформаторные подстанции, ЛЭП, распределительные пункты и прочее оборудование для передачи электричества. Все эти объекты являются источником повышенной опасности.





«Напряжение в тысячи и десятки тысяч вольт смертельно для человека при малейшем прикосновении и даже приближении на недопустимое расстояние», — предупредили в Минэнерго Подмосковья.