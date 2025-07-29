В Подмосковье рассказали о возможных последствиях проникновения на энергообъекты
В России участились случаи незаконного проникновения на объекты энергетики и попытки диверсий. О возможных последствиях таких действий рассказали в пресс-службе министерства энергетики Московской области.
В энергетическую инфраструктуру входят трансформаторные подстанции, ЛЭП, распределительные пункты и прочее оборудование для передачи электричества. Все эти объекты являются источником повышенной опасности.
«Напряжение в тысячи и десятки тысяч вольт смертельно для человека при малейшем прикосновении и даже приближении на недопустимое расстояние», — предупредили в Минэнерго Подмосковья.Последствиями незаконного проникновения на энергообъекты может стать гибель человека, крупные аварии, затрагивающие, в том числе, снабжение электричеством больниц и предприятий, а также пожары и загрязнение окружающей среды.
Попытка порчи энергооборудования приравнивается к диверсии и влечёт за собой уголовное преследование и суровое наказание. О том, что рядом с энергообъектами происходят какие-то подозрительные действия, следует немедленно сообщить в полицию или по телефону 112.