Великобритания передаст Украине списанные на утилизацию подержанные автомобили

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Власти Лондона смогут с 15 марта передавать Украине списанные автомобили, предназначенные изначально для утилизации. Об этом сообщает телеканал GB News.
Власти Великобритании приняли решение помогать Украине своим способом. Жители Лондона будут в обмен на выплату отказываться от старых машин, не соответствующих требованиям программы по созданию «зон максимально низкого загрязнения» (ULEZ). Транспортные средства будут направляться в Киев силами благотворительной организации «Британо-украинская помощь».
Будет ли украинцам польза от такой помощи? Дело в том, что автомобили изначально планировалось направлять на утилизацию из-за нарушения признанных экологических норм в Британии.
Машины планируют начать передавать Украине с 15 марта. Кроме гражданских автомобилей Киеву будут отправлены 50 списанных карет скорой помощи, не соответствующих правилам экологической программы.
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Будет ли украинцам польза от такой помощи? Дело в том, что автомобили изначально планировалось направлять на утилизацию из-за нарушения признанных экологических норм в Британии.
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Мария Федоровцева