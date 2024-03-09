Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл координаты секретной базы в Одессе, где готовились иностранные специалисты по управлению морскими БПЛА.
По его словам, передвижение украинского лидера отслеживали ВС РФ. Таким образом им удалось выяснить местоположение базы.
Он пояснил, что Зеленский прибыл на базу для того, чтобы вручить награды военным, которые наносят удары по российским морским судам. В результате атаки ВС РФ по центру, погибли бойцы ВСУ, что может вызвать гнев у западных союзников Киева, заключил британский аналитик.
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«Русские отслеживали его передвижение. Таким образом, они узнали координаты базы, а затем нанесли удар», — заявил Меркурис.
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Анастасия Хохлова