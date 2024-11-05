В Великобритании выявили случаи заражения новым штаммом оспы обезьян

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В Великобритании зафиксированы два новых случая mpox, или оспы обезьян, что довело общее число заболевших до трех, сообщает UK Health Security Agency (UKHSA).
UKHSA уточняет, что новые пациенты тесно контактировали с первым заболевшим, который заразился после возвращения из Африки.
Главный медицинский советник UKHSA профессор Сьюзан Хопкинс пояснила, что mpox крайне заразен при тесных контактах, особенно среди людей, живущих вместе.
Несмотря на это, уровень угрозы для населения Великобритании остается низким. UKHSA работает над установлением всех контактировавших с больными для предотвращения дальнейшего распространения.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила mpox международной чрезвычайной ситуацией, а вспышки болезни в 2024 году были зафиксированы в 17 странах Африки.
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Главный медицинский советник UKHSA профессор Сьюзан Хопкинс пояснила, что mpox крайне заразен при тесных контактах, особенно среди людей, живущих вместе.
Несмотря на это, уровень угрозы для населения Великобритании остается низким. UKHSA работает над установлением всех контактировавших с больными для предотвращения дальнейшего распространения.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила mpox международной чрезвычайной ситуацией, а вспышки болезни в 2024 году были зафиксированы в 17 странах Африки.
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Мария Моисеева