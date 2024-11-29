Введение во храм Пресвятой Богородицы 2024: дата, икона, тропарь и история праздника

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4 декабря (21 ноября по старому стилю) празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день православные верующие вспоминают, как Иоаким и Анна, исполнив обет, привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, чтобы посвятить её Богу. «Радио 1» расскажет историю праздника и в чём его суть.
Когда отмечается История Введения во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря отмечается праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Он основан на церковном предании и напоминает о том, как святые Иоаким и Анна привели трёхлетнюю Марию в Иерусалимский храм.
История праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
Это событие впервые упоминается в апокрифических текстах, таких как греческое Протоевангелие Иакова (II век) и латинское Евангелие псевдо-Матфея (IX век).
Иоаким и Анна, будущие родители Пресвятой Богородицы, долгое время молились о даровании им ребёнка. Они дали обет Богу: если у них родится ребёнок, то они посвятят его на служение Богу. Их молитвы были услышаны. После того как супруги прожили вместе около пятидесяти лет, у них родилась дочь, которую они назвали Марией.
Когда девочке исполнилось три года, её родители собрались исполнить своё обещание. Они нарядили Марию в лучшие одежды, пригласили родственников, а затем, распевая священные песни и держа зажжённые свечи, отправились из Назарета в Иерусалим. Через три дня пути они прибыли к храму, где их встретил первосвященник Захария (по преданию, отец Иоанна Крестителя) и другие священники.
Мария, несмотря на свой юный возраст, с лёгкостью преодолела 15 ступеней, ведущих к храму — количество ступеней соответствовало числу псалмов, которые священники пели при входе. Затем Захария по божественному указанию отвёл Пресвятую Деву в Святая Святых — святилище храма, в которое вход был открыт только для первосвященника, и то только раз в год. Захария действовал по указанию ангела, который открыл ему тайну будущего Марии.
До 14 лет Пресвятая Дева Мария жила в храме: молилась, изучала Священное Писание, обучалась рукоделию.
Однако по достижении этого возраста ей предстояло покинуть храм и выйти замуж. Но Мария отказывалась от брака. Она говорила, что посвящена Богу с самого рождения и её жизнь принадлежит только Господу.
Озадаченные священники не понимали что им делать: они не могли оставить Марию в храме, поскольку это противоречило правилам. В то же время они не могли заставить её выйти замуж против её воли.
В поисках решения они обратились с молитвой к Богу, прося его указать им выход из этой ситуации. Тогда ангел явился первосвященнику Захарии и дал указание: собрать всех неженатых мужчин «колена Иудова из дома Давидова» чтобы Господь мог выбрать среди них того, кто станет защитником Девы Марии. Для этого им нужно было принести свои посохи, которые Захария поместил в Святая Святых. Через некоторое время он заметил, что посох вдовца Иосифа зацвёл, а на нём сидела голубка. Таким образом, Мария и Иосиф обручились и вернулись из Иерусалима в Назарет.
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Суть праздника
В этот праздничный день детей приводят на первую исповедь. В православной традиции они начинаются исповедоваться с семи лет. Во время проповедей священники подчёркивают важность приобщения детей к вере.
Кроме того, Введение знаменует начало подготовки к одному из самых важных христианских праздников — Рождеству Христову.
В народе после праздничной службы было принято дарить подарки крестникам и угощать их сладостями. Кроме того, этот праздник ассоциируется с началом зимы в народных традициях. Например, существует поговорка «Введенье пришло — зиму привело». В этот день крестьяне заменяли телеги санями.
Икона Введения во храм Пресвятой Богородицы
Центральным элементом композиции иконы является образ Марии, которая изображена значительно меньших размеров, чем остальные фигуры, но при этом на ней надет мафорий — традиционный наряд замужних женщин.
Рядом с Марией находятся её родители, которые привели её в храм. За ними может быть изображена процессия дев, сопровождавших Марию во время её путешествия из Назарета в Иерусалим.
В храме, который изображён в виде кивория, Деву Марию встречает священник Захария.
Иногда на иконах также изображается лестница, по которой трёхлетняя Мария поднимается во Святая святых. Кроме того, может присутствовать образ Марии, которую кормит ангел в храме.
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Тропарь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: Радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.
Приметы праздника 4 декабря
- В этот день запрещается копать землю, так как она отдыхает. В противном случае урожая не будет;
- если в доме первый гость — мужчина, то это к удачному году, а если женщина — жди беды;
- сильные морозы на Введение предвещали жаркое и засушливое лето. Если снег в этот день не таял, это считалось хорошим знаком, обещающим обильный урожай осенью.
Традиции праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
В храмах начинается подготовка к Рождеству, проходят праздничные богослужения.
На Введение катаются на санях, так как уже наступают морозы и выпадает достаточно много снега. После утренней литургии открываются первые постные ярмарки, где продают осенние дары и зимние запасы, а также сани и конные упряжки.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы почитается женщинами, потому что считается, что в этот день особая сила покровительствует им в семейных делах, работе и воспитании детей. Девушки перед сном просят Богородицу показать им во сне их будущий дом.
Также есть поверье, что на Введение Господь отпускает на землю праведные души, и мёртвые могут ненадолго вернуться к живым.
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