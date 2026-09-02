В Пекине заработал «Детский сад» для роботов

02 сентября 2026, 05:26

Исследователи в Китае начали тестировать новые способы обучения роботов

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

В Пекине заработал своеобразный «детский сад» для роботов, где учёные тестируют новый метод обучения машин. Об этом рассказала китайская газета Global Times.