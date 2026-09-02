В Пекине заработал «Детский сад» для роботов
В Пекине заработал своеобразный «детский сад» для роботов, где учёные тестируют новый метод обучения машин. Об этом рассказала китайская газета Global Times.
Суть подхода заключается в отказе от пошагового инструктажа со стороны человека. Вместо этого роботы должны осваивать навыки самостоятельно, опираясь на собственный опыт и метод проб и ошибок.
Центр создан совместными усилиями компании Tashan Technology и исследовательской группы под руководством канадского учёного в области информатики Ричарда Саттона. Ключевыми направлениями работы стали развитие тактильного восприятия и реализация концепции непрерывного обучения.
Как поясняет издание, неудачи в процессе освоения навыков становятся важной частью обучающей базы. Например, если при попытке научиться ходить робот врезается в стену, он фиксирует этот эпизод, анализирует его и корректирует дальнейшие действия, чтобы избежать повторения ошибки.
Особенность непрерывного обучения состоит в том, что способность к адаптации сохранится и после начала эксплуатации: машина сможет реагировать на новые, ранее не встречавшиеся ситуации. По мнению научного сотрудника Пекинской академии социальных наук Ван Пэна, самостоятельное изучение окружающего пространства позволит роботам преодолеть ограничения узкоспециализированного обучения и выработать более глубокое понимание физических законов реального мира.
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