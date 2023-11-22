Венгрия стала самой популярной страной для покупки жилья россиянами

Министерство юстиции России работает над созданием законодательных инициатив, которые позволят усилить уголовную ответственность за преступления, совершённые в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко в ходе открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совете Федерации.