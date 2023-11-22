Венгрия стала самой популярной страной для покупки жилья россиянами

Фото: iStock/MarinaLitvinova
Самой популярной для покупки жилья страной среди россиян в 2023 году стала Венгрия. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные директора департамента зарубежной недвижимости NF Group Анны Лариной.
«В прошлом году самыми популярными были Турция и ОАЭ, потому что эти страны позволяли без проблем перевести денежные средства, купить недвижимость и давали миграционный статус. Кипр также лоялен к России», — рассказала Ларина, добавив, что в нынешнем году топ-3 стран для покупки зарубежной недвижимости выглядит так: Венгрия, Кипр, Турция.Лидерство Венгрии специалист объяснила наличием в этой стране программы по получению вида на жительство (ВНЖ), срок оформления которой составляет всего два месяца. После этого инвестор в течение полугода должен купить недвижимость стоимостью не менее €250 тыс.
Что касается прежних лидеров рейтинга, то спрос на недвижимость в Турции стремительно упал после сильного землетрясения, а число запросов на покупку жилья в ОАЭ сильно снизилось летом.
Читайте также:
Россияне начали скупать жилье в двух странах
Россияне заключили рекордное количество сделок с недвижимостью в Испании
Bloomberg сообщил о конце российского «бума» на недвижимость в Дубае
Артем Путинцев