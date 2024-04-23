Вербное воскресенье 2024: что нужно и запрещено делать

Фото: iStock/lisaaMC
Православные верующие готовятся встречать один из главных церковных праздников – Вербное воскресенье. О том, какие традиции существуют, что делать в этот день категорически нельзя, и как правильно провести праздник, расскажет редакция «Радио 1».
Вербное воскресенье 2024: какого числа
Этот церковный праздник является одним из двунадесятых торжеств и отмечается за неделю до Пасхи. В 2024 году Вербное воскресенье приходится на 28 апреля.
Вербное Воскресенье или Вход Господень в Иерусалим: суть и история праздника
Вербное воскресенье начали праздновать в Иерусалиме в IV веке. Упоминание праздника встречается у святителей Амвросия Медиоланского и Епифания Кипрского в IV веке. Православные верующие в этот день вспоминают торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Это событие описано во всех четырех Евангелиях.
Согласно церковному приданию, Спаситель воскресил Лазаря из Вифании, и весть о чуде быстро распространилась. Иисуса Христа, въехавшего в Иерусалим на осле, встречали возгласами ликования, устилая его путь одеждами и свежими пальмовыми ветвями.
В России пальмовые ветви заменены вербой. Растение распускается весной первым, что символизирует начало новой жизни.
«Пост – это искусство»: диетолог Дианова рассказала, как не поправиться в Великий пост
Вербное воскресение 2024: традиции
Главной традицией Вербного воскресенья является освещение в церкви веточек вербы. Освятить растение можно в ночь с Лазаревой субботы на Вербное воскресенье во время Всенощного бдения или на утренней службе в воскресенье. Освещенную веточку вербы принято ставить у икон.
Также веточки вербы ставили в изголовье постели больного человека, чтобы ускорить выздоровление.
Есть старинный обычай, согласно которому пучком вербы нужно ударить родственников, близких и домашних животных, что избавит их от болезней, сбережет от сглаза, злых сил и очистит душу.
Что можно делать в Вербное воскресенье
В этот день советуют помогать как можно большему количеству людей. К постному меню кроме рыбы также можно добавить небольшое количество красного вина. Если возможности освятить вербу в церкви нет, то веточки можно окропить святой водой в домашних условиях, читая молитву на «освящение всякой вещи».
Великий пост в 2024 году: календарь питания по дням
Что запрещено делать в Вербное воскресенье
Заниматься тяжелой работой, убираться в доме или огороде в церковный праздник не рекомендуется. Также церковь категорически запрещает в этот день ссориться, браниться, отказывать в просьбах о помощи. В этот день разрешено добавить в рацион рыбу, которая была исключена во время Великого поста.
Освященные веточки вербы принято хранить весь год, а по истечении этого времени сжигать, просто выкидывать их нельзя.
Народные приметы на 28 апреля
Хорошая погода на церковное торжество предвещает богатый урожай. Сильный ветер на Вербное воскресенье сулит прохладное лето, почки на деревьях говорят о хорошем урожае фруктов грядущим летом.
Читайте также:
Путин рассказал как церковь объединяет души
Церковь в селе Карпово освятили после восстановления
Патриарх Кирилл объяснил, как привлечь в церковь молодёжь
Анастасия Хохлова