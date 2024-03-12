«Пост – это искусство»: диетолог Дианова рассказала, как не поправиться в Великий пост

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Великий пост перед Пасхой в православии длится семь недель. Люди, приверженные религии, отказываются от пищи животного происхождения, чтобы духовно очиститься и достичь единения с Богом. В этом году Пост продлится с 18 марта по 4 мая.
Многие люди резко входят в Пост, тем самым нанося вред своему организму. На неделе перед Великим постом следует начать готовиться к предстоящем ограничениям. Для этого необходимо ограничить количество потребляемого красного мяса, но пока оставить в рационе яйца, рыбу и творог, посоветовала в беседе с «Радио 1» врач-диетолог, психолог пищевого поведения, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
Помимо основной задачи по духовному очищению, люди часто постятся ради самодисциплины. Часто это сопровождается очень резкой сменой рациона питания, что приводит к потере дисбаланса. В таком случае чаще всего страдает белковая компонента. Люди начинают потреблять большое количество углеводов, чтобы добиться ощущения сытости. Не достигнув его и начав испытывать стресс, они прибегают к простым углеводам. В результате, из-за дисбаланса и недостаточного количества белка после поста могут начать выпадать волосы, ухудшится состояние кожи, ногтей и, вопреки расхожему мнению, начнет повышаться вес.
Также диетолог посоветовала использовать в качестве закуски хумус – пасту на основе нутового пюре. Это очень сытный и сбалансированный продукт, который подойдёт как на обед, так и на ужин. Его можно приготовить в домашних условиях или купить в магазине. Однако важно помнить, что это исключительно закуска, а не полноценное блюдо. Нельзя съесть целую банку хумуса, поскольку он высокопитательный и калорийный, уточнила Дианова.
Дианова призвала воздержаться от потребления белого риса в период поста. По её словам, эта крупа практически не содержит полезных веществ. При этом, его можно заметить другими видами риса, например, бурым.
Важными элементами рациона питания в пост являются брокколи и грибы. В них немного белка, поэтому только на этих продуктах построить полноценный рацион не получится. Однако их белковая составляющая значительно выше, чем в других овощах и фруктах.
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Помимо основной задачи по духовному очищению, люди часто постятся ради самодисциплины. Часто это сопровождается очень резкой сменой рациона питания, что приводит к потере дисбаланса. В таком случае чаще всего страдает белковая компонента. Люди начинают потреблять большое количество углеводов, чтобы добиться ощущения сытости. Не достигнув его и начав испытывать стресс, они прибегают к простым углеводам. В результате, из-за дисбаланса и недостаточного количества белка после поста могут начать выпадать волосы, ухудшится состояние кожи, ногтей и, вопреки расхожему мнению, начнет повышаться вес.
«Задача – понять, что пост и любой тип питания, предполагающий потребление растительных белков, – это искусство. Нужно смешивать (продукты – ред.), и в каждом приёме пищи потреблять какой-то вид белка. Например, на завтрак можно сделать кашу на растительном молоке, туда добавить орехи. Нельзя просто съесть овсяную кашу на воде, поскольку это вызывает депрессивное состояние. Также надо обязательно добавить фрукты или сухофрукты, поскольку клетчатка также должна быть в каждом приёме пищи», – рассказала Дианова.Говоря о правильном обеде, приготовленном на растительной основе, люди сразу же вспоминают крупы и бобы. Это важные продукты, которые следует использовать в приготовлении блюд. Однако Дианова поделилась, что в настоящее время есть огромное разнообразие сбалансированных блюд, которые по вкусу не уступают своим мясным аналогам, но позволяют насытиться в обед, чтобы не переесть в ужин. К ним относятся, например, веганские бургеры, пельмени с растительным фаршем и постная паста болоньезе.
Также диетолог посоветовала использовать в качестве закуски хумус – пасту на основе нутового пюре. Это очень сытный и сбалансированный продукт, который подойдёт как на обед, так и на ужин. Его можно приготовить в домашних условиях или купить в магазине. Однако важно помнить, что это исключительно закуска, а не полноценное блюдо. Нельзя съесть целую банку хумуса, поскольку он высокопитательный и калорийный, уточнила Дианова.
«Во время поста, независимо от того, как получится сформировать рацион, необходимо принимать комплексный витамин, который пропишет врач», – посоветовала собеседница «Радио 1».Кроме того, врач порекомендовала есть сыр тофу. В чистом виде он не обладает каким-то особым вкусом, но способен дополнить и разнообразить блюда с овощами и крупами.
Дианова призвала воздержаться от потребления белого риса в период поста. По её словам, эта крупа практически не содержит полезных веществ. При этом, его можно заметить другими видами риса, например, бурым.
Важными элементами рациона питания в пост являются брокколи и грибы. В них немного белка, поэтому только на этих продуктах построить полноценный рацион не получится. Однако их белковая составляющая значительно выше, чем в других овощах и фруктах.
«Сейчас идеально, когда есть неделя, вместо того, чтобы объедаться блинами, продумать себе рацион на следующие семь недель. Для этого достаточно выписать нужные продукты, познакомиться с рецептами и начать всё это использовать. (...) Чем более разнообразное питание будет в пост, тем вероятнее будет выполнена поставленная задача. И парадокс в том, что на таком питании действительно можно правильно похудеть. Важно помнить, что в каждом приёме пищи должно быть достаточное количество белка и углеводов и в два раза больше фруктов и овощей», –заключила специалист.
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Анастасия Чинкова