«Вербовка»: Названа главная ошибка родителей, которые гордятся тихими детьми

14 мая 2026, 15:57

Психолог Галанина опровергла миф о связи трудного поведения с риском вербовки

Фото: Istock/gpointstudio

Мнение, что экстремистом или террористом может стать только трудный подросток из неблагополучной семьи, представляет собой опасный миф. Кризисный психолог Ольга Галанина объяснила: вербовщики чаще выбирают безобидных и не привлекающих внимания детей.





В беседе с «Татар-информом» специалист заявила, что многие родители гордятся тем, что их дети не перечат им, сидят дома с гаджетами и не создают лишних проблем.

«Однако именно отсутствие опыта споров, отстаивания своей позиции и навыка говорить «нет» делает таких детей беззащитными. Вербовщику не нужно ломать волю послушного ребёнка — он уже обучен подчиняться авторитету. Более того, внутри у такого подростка копится колоссальный дефицит признания, который легко заполняется извне», — пояснила Галанина.



